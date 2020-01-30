Ограбление магазина: "не кричи, все будет хорошо"

"На них были маски. Одеты - во все темное. Забежали внутрь, я стояла за прилавком, и тогда один подбежал ко мне со спины, зажал рукой рот и сказал по-русски: "не кричи", - едва сдерживая слезы рассказала женщина.

Пока один держал продавщицу, второй вытащил из кассы денег, прихватил пару блоков сигарет, и тогда грабители покинули магазин.

"Все полки вырвали, старый кассовый аппарат. Может быть, думали, что внутри есть деньги. Моя сумка висела. Я только зарплату сняла, там был паспорт, вся зарплата, карточка - все это забрали", - рассказала женщина.

"Тот, который меня держал, все говорил: не кричи, все будет хорошо. Когда все забрали, ушли", - рассказала женщина. Как только грабители покинули магазин, она вызвала полицию. По факту кражи заведено уголовное дело.