Чт, 30.01.2020
В Пекине все соблюдают осторожность, стараются не выходить из дома. Кристиан, проживающий в Пекине латвиец

Ограбление магазина: "не кричи, все будет хорошо"

Надпись "Полиция"

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Во вторник, 28 января, двое в масках ограбили магазин в Неретском крае. Продавщица в интервью программе телеканала TV3 Degpunktā поделилась деталями происшествия. 

"На них были маски. Одеты - во все темное. Забежали внутрь, я стояла за прилавком, и тогда один подбежал ко мне со спины, зажал рукой рот и сказал по-русски: "не кричи", - едва сдерживая слезы рассказала женщина.

Пока один держал продавщицу, второй вытащил из кассы денег, прихватил пару блоков сигарет, и тогда грабители покинули магазин.

"Все полки вырвали, старый кассовый аппарат. Может быть, думали, что внутри есть деньги. Моя сумка висела. Я только зарплату сняла, там был паспорт, вся зарплата, карточка - все это забрали", - рассказала женщина. 

"Тот, который меня держал, все говорил: не кричи, все будет хорошо. Когда все забрали, ушли", - рассказала женщина. Как только грабители покинули магазин, она вызвала полицию. По факту кражи заведено уголовное дело. 

Видео: Сюжет на латышском языке об ограблении магазина в Неретском крае

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