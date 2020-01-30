Кто заказал Ивана Голунова?

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- В Москве арестованы пятеро бывших полицейских, которых обвиняют в том, что они подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.
- Израильтянка Наама Иссахар вышла на свободу и вернулась домой.
- Число умерших от коронавируса достигло 170.
Видео: ГЛАВНОЕ | 30.01.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.