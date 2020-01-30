Пт, 31.01.2020
Аль-Хол - уединенное место на Земле, где царит ненависть, разрушения и заброшенность. Женщины, одетые в черную паранджу, монотонно бродят по лагерю, дети играют в пыли и раскачивают автомобили журналистов. В 2019 году в лагере погиб 511 человек. Янис Вингрис, журналист TVNET из Сирии

Кто заказал Ивана Голунова?

Плакат с именем Ивана Голунова

ФОТО: Reuters/ScanPix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Москве арестованы пятеро бывших полицейских, которых обвиняют в том, что они подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.
  • Израильтянка Наама Иссахар вышла на свободу и вернулась домой.
  • Число умерших от коронавируса достигло 170.

Видео: ГЛАВНОЕ | 30.01.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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