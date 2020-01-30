Суд дал санкцию на арест задержанного по делу об отмывании 50 млн евро Овсянникова

Суд Видземского предместья Риги в четверг дал санкцию на арест предпринимателя Андриса Овсянникова - одного из задержанных по делу об отмывании 50 млн евро.
Решение об аресте можно обжаловать в Рижском окружном суде.
Прокурор Дайнис Штейнбергс после заседания суда заявил, что Овсянников подозревается в отмывании денег в крупном размере и в подделке документов.
Адвокат Овсянникова Иева Тиммермане от комментариев отказалась, как и сам предприниматель.
LTV ранее сообщило, что Овсянников был частным банкиром в ABLV Bank.
Галерея: Дело об отмывании денег в ABLV
По данным Firmas.lv, Овсянников является членом правления предприятия "Manat", оборот которого в 2018 году составил 2 583 146 евро. 100% долей капитала предприятия принадлежит гражданке Белоруссии Дарье Терехиной.
Исторически держателем долей капитала Manat было зарегистрированное на Сейшельских островах Manat Holdings.
Как сообщалось, вчера суд Видземского предместья Риги применил в качестве меры пресечения арест к другому подозреваемому по делу об отмывании 50 млн евро - юристу Андрису Путниньшу, который длительное время консультировал белорусских предпринимателей.
Ранее прокуратура сообщила, что к восьми лицам в уголовном процессе применен статус лица, имеющего право на защиту.
Прокуратура сообщила, что следственные действия связаны с легализацией в одном из кредитных учреждений преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро.
Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений.
Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.
Дело заведено по двум статьям Уголовного закона - о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств. Маевска сообщила, что уголовный процесс был начат в прошлом году, для его расследования была сформирована следственная группа. 19