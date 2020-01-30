Угнанный в Эстонии автомобиль оперативно обнаружили в Латвии

В Латвии задержаны трое мужчин, причастных к угону автомобиля Lexus из Эстонии, сообщила BNS в четверг, 30 января, пресс-служба департамента полиции и погранохраны Эстонии.
В ночь на четверг в Таллинне и в деревне Ярвекюла были угнаны два автомобиля Lexus.
В результате совместной операции полиции Эстонии, Латвии и Литвы в четверг в Латвии задержаны трое мужчин, которые могут быть причастны к одному из угонов, а также найден один из угнанных автомобилей.
Операция по задержанию подозреваемых во втором угоне продолжается.
По словам руководителя службы по борьбе с тяжкими преступлениями Ханнеса Кельта, оба автомобиля пересекли границу Эстонии, после чего один Lexus вместе с сопровождающим автомобилем обнаружены в Латвии.
Двое мужчин задержаны.
"Поиск второго автомобиля и возможных угонщиков сейчас ведется, – сказал Кельт. - Полиция Эстонии успешно сотрудничает с коллегами из Латвии и Литвы, уделяя особое внимание предупреждению краж автомобилей."
Ханнес Кельт добавил, что оба автомобиля были угнаны путем усиления сигнала бесконтактного ключа smart key.