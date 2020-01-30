Учителя против Рижской думы: самоуправлению, возможно, придется выплатить 56 тысяч евро

Если суд примет решение в пользу педагогов, подавших иск против Рижской думы за невыплату компенсаций после оптимизации школ, самоуправление должно будет выплатить им более 56 тысяч евро.
Во вторник латвийская телевизионная программа Panorāma сообщила, что, когда Рижская Эзеркрастская основная школа стала частью Рижской Юглской средней школы, учителям основной школы был предоставлен выбор между компенсацией или новым трудовым договором в школе.
Те учителя, которые решили не продолжать работу в учебном заведении, получили компенсацию, а с теми, кто продолжил работу, был заключен контракт на испытательный срок.
В свою очередь, согласно заключению Государственной трудовой инспекции (VDI), независимо от того, продолжает учитель преподавать уже в другой школе или нет, компенсация ему должна быть выплачена.
Для обсуждения этого вопроса Рижская дума созвала внеочередное заседание комитета по образованию, культуре и спорту.
Собрание было созвано по предложению Андриса Бачкурса ("Для развития Латвии"), но из-за отсутствия кворума оно не состоялось.
На заседание пришли только семь депутатов - три представителя партии "Честь служить Риге", три депутата от партии "Для развития Латвии" и один - от Новой консервативной партии.
Бачкурс сообщил агентству LETA, что VDI издала распоряжение о выплате самоуправлением компенсаций по меньшей мере 29 педагогам, независимо от того, начали они трудовые отношения в новой школе или нет.
В то же время более 20 учителей обратились в суд Видземского предместья Риги, чтобы добиться выплаты компенсаций.
Однако дума выразила несогласие с этим решением инспекции и также обратилась в суд, чтобы оспорить распоряжение VDI, согласно которому самоуправление должно выплатить педагогам в виде компенсаций более 56 тысяч. евро.
Решение суда Видземского предместья Риги по этому вопросу ожидается 5 февраля.
Исполняющий обязанности директора департамента образования, культуры и спорта Ивар Баламовскис пояснил агентству LETA, что оптимизация школ осуществляется на основе закона об устройстве государственного управления, который предусматривает семь видов реорганизации или ликвидации.
В данном случае был выбран сценарий, при котором одна школа ликвидируется, передавая другой свои задачи, человеческие ресурсы, инвентарь и т.д. Дальнейшие действия самоуправления также вытекают из выбранного типа оптимизации, пояснил Баламовскис.
"По сути, компенсация предоставляется, когда учитель теряет работу и вынужден сам искать новую.
В данном случае мы предлагали работу продолжить, однако те, кто этого не захотел, компенсации не получили", - сказал он, отметив, что в других случаях, когда использовался тот же тип оптимизации, никаких жалоб получено не было.