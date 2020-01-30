Пт, 31.01.2020
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В главном здании Rīgas namu pārvaldnieks прошли обыски
Обновление в 23.40

ФОТО: Ekrānuzņēmums

В четверг вечером, 30 января, стало известно, что Государственная полиция начала процессуальные действия в главном здании Рижской муниципальной компании Rīgas namu pārvaldnieks на улице Александра Чака, 42. Эту информацию подтвердил агентству LETA представитель компании Кристс Лейшкалнс.

В то же время он отметил, что сам в настоящее время не находится в офисе и не может прокомментировать цель, с которой пришли сотрудники правоохранительных органов, или предоставить дополнительную информацию.

Исполнительный директор и держатель долей капитала Rīgas namu pārvaldnieks Юрис Радзевич заверил LETA, что временный председатель правления Эрнест Саулитис сообщил ему, что в компании запланированы  процессуальные  действия. Радзевич не знает, зачем прибыла полиция.

По сведениям LETA, в четверг вечером Саулитис прибыл в здание компании. 

Пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гривите сообщила LETA, что сотрудники правоохранительных органов по борьбе с экономическими преступлениями проводят процессуальные действия в Риге и Рижском районе, но она не упомянула, где конкретно.

По информации Латвийского телевидения, процессуальные действия могут быть связаны с компанией, которая получила право обслуживать лифты многоквартирных домов, которыми управляет Rīgas namu pārvaldnieks.

Компания Rīgas namu pārvaldnieks принадлежит Рижской думе. В 2018 году оборот компании составил 59,05 млн евро, а прибыль - 1,09 млн евро.

В правлении компании работают четыре человека - временный председатель Саулитис, член правления Андрис Павилсонс, юрист департамента собственности Рижской думы Ирина Микельсоне и экс-член правления Daugavas stadions Элмар Мартинсон. 

Мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге") в конце прошлого года заявил на Latvijas Radio, что встречался с руководством KNAB в связи с подозрениями в коррупционных рисках на предприятии и призвал его проверить.

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