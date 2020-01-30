В главном здании Rīgas namu pārvaldnieks прошли обыски

🔴 Uzņēmuma @RNParvaldnieks telpās šobrīd notiek kratīšana. Kā novēroja LTV, uzņēmumā atrodas vairāki @Valsts_policija pārstāvji, notikuma vietā ieradušies arī vairāki RNP darbinieki. pic.twitter.com/7TEbait82d — LTV Panorama (@ltvpanorama) January 30, 2020

В то же время он отметил, что сам в настоящее время не находится в офисе и не может прокомментировать цель, с которой пришли сотрудники правоохранительных органов, или предоставить дополнительную информацию.

Исполнительный директор и держатель долей капитала Rīgas namu pārvaldnieks Юрис Радзевич заверил LETA, что временный председатель правления Эрнест Саулитис сообщил ему, что в компании запланированы процессуальные действия. Радзевич не знает, зачем прибыла полиция.

По сведениям LETA, в четверг вечером Саулитис прибыл в здание компании.

Пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гривите сообщила LETA, что сотрудники правоохранительных органов по борьбе с экономическими преступлениями проводят процессуальные действия в Риге и Рижском районе, но она не упомянула, где конкретно.

По информации Латвийского телевидения, процессуальные действия могут быть связаны с компанией, которая получила право обслуживать лифты многоквартирных домов, которыми управляет Rīgas namu pārvaldnieks.

Компания Rīgas namu pārvaldnieks принадлежит Рижской думе. В 2018 году оборот компании составил 59,05 млн евро, а прибыль - 1,09 млн евро.

В правлении компании работают четыре человека - временный председатель Саулитис, член правления Андрис Павилсонс, юрист департамента собственности Рижской думы Ирина Микельсоне и экс-член правления Daugavas stadions Элмар Мартинсон.