День брексита: Британия наконец выходит из ЕС. Что теперь?

После того, как на досрочных парламетских выборах 12 декабря абсолютное большинство мандатов завоевала Консервативная партия во главе с брекситером Борисом Джонсоном, новый состав парламента быстро и без лишних споров утвердил условия развода с ЕС, и 24 января Борис Джонсон в Лондоне и главы Европейского совета и Еврокомиссии в Брюсселе подписали соглашение о выходе Британии из ЕС.

Вечером 31 января правительство Британии отметит момент выхода праздничной иллюминацией в центре Лондона, Борис Джонсон выступит с обращением к народу, а Королевский монетный двор выпустит в обращение памятную монету достоинством в 50 пенсов с надписью "Мир, процветание и дружба со всеми народами" и датой "31 января 2020" на реверсе.

В повседневной жизни Британии и ее европейских партнеров больших перемен прямо начиная с 1 февраля не случится, потому что до конца 2020 года в отношениях Британии и ЕС продлится переходный период. В течение этого периода все главное в этих отношениях с точки зрения простых граждан - торговля, пересечение границы и прочее - останется в прежнем виде.

И тем не менее, 31 января - важнейшая веха. С этого момента обратной дороги нет.

До сих пор британское правительство по крайней мере теоретически могло просто отозвать заявление об уходе. Теперь, если Британия вдруг когда-нибудь захочет вернуться в ЕС, ей придется пройти весь путь новичка, который еще недавно проходили восточноевропейские страны - и еще неизвестно, захотят ли континентальные европейцы после всей этой истории принять британцев обратно.

Как теперь приехать?

Британия не собирается вводить визы для туристов из Евросоюза и не намерена в ближайшее время менять порядок въезда для граждан третьих стран, в том числе таких как Россия или Украина.

Но те граждане стран ЕС - например, Латвии или Литвы - которые все еще планируют без лишних формальностей перебраться в Британию, чтобы жить и работать, должны поторопиться: это можно будет сделать только до конца года.

Все живущие в Британии граждане стран ЕС - их, по оценке властей, примерно 3,6 млн - должны подать онлайн очень простое по форме ходатайство о статусе жителя. Подавать его можно будет до середины 2021 года, но к ходатайству следует приложить доказательство - т.н. "номер национального страхования" или, например, договор об аренде жилья - подтверждающий, что заявитель поселился в Британии до 31 декабря 2020 года.

Крупнейшие общины граждан ЕС в Британии. оценка в тыс. на июнь 2019, округлено до десятков тысяч. . ФОТО: BBS NEWS