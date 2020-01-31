Рижский Центральный рынок: снос киосков остановился. Нужны документы

На Рижском центральном рынке остановились работы по сносу киосков. Обещают, что все демонтируют до марта. Тем временем, бизнес торговцев нелегальными сигаретами продолжает процветать, сообщает программа Ziņas телеканала TV3.
На огороженной забором территории еще остались киоски. Рядом валяются пустые пивные бутылки, мусор и другой хлам. На все это каждый день смотрят тысячи прохожих и гостей города. Снос оставшихся киосков нужно согласовать в Строительном управлении.
"У этих киосков разный юридический статус. На первом этапе снесены киоски, у которых не было никакой документации. Во второй заход снесут те, для демонтажа которых нужна документация", - сказал глава правления Рижского Центрального рынка Артис Друвиниекс.
Директор рынка акцентировал, что работы по сносу продолжатся в феврале, и до марта все киоски на огороженной территории будут демонтированы. Рядом с этим местом торгуют пожилые женщины - одна развесила на ограждении блузки по пять евро, но, заприметив журналистов, сразу же стала их убирать. Тем временем другая женщина, продающая очки, охотно пообщалась с прессой - она рада сносу киосков.
"Когда-то я стояла на той стороне, ужас! Наркоманы, бездомные. Жуткий бардак! Правильно, что их сносят!", - поделилась Анда.
Вокруг демонтированных киосков по-прежнему торгуют сигаретами. Бизнес продолжается. В период с 14 по 27 января сотрудники Госполиции оформили 16 протоколов за хранение нелегальных сигарет в небольшом количестве. В четырех случаях полицейские нашли бесхозные контрабандные сигареты.
"В общей сложности полиция в указанный период изъяла 24 979 сигарет. Персоны обычно хранят в небольшом количестве, собираются небольшими группами в одном месте", - указывает представитель Госполиции Элина Приедите.
Киоски начали сносить 14 января. Как уже ранее сообщал TVNET, Рижский Центральный рынок расторг договор аренды с SIA Tirdzniecības Nams Latgales Priekšpilsētā. Это предприятие сдавало в аренду торговые точки уже дальше. Сообщалось, что на территории Tirdzniecības Nams Latgales Priekšpilsētā ведется активная торговля контрабандными сигаретами.
Видео: Сюжет на латышском языке о ситуации с демонтажем киосков на Рижском Центральном рынке