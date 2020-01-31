Рижский Центральный рынок: снос киосков остановился. Нужны документы

На огороженной забором территории еще остались киоски. Рядом валяются пустые пивные бутылки, мусор и другой хлам. На все это каждый день смотрят тысячи прохожих и гостей города. Снос оставшихся киосков нужно согласовать в Строительном управлении.

"У этих киосков разный юридический статус. На первом этапе снесены киоски, у которых не было никакой документации. Во второй заход снесут те, для демонтажа которых нужна документация", - сказал глава правления Рижского Центрального рынка Артис Друвиниекс.

Директор рынка акцентировал, что работы по сносу продолжатся в феврале, и до марта все киоски на огороженной территории будут демонтированы. Рядом с этим местом торгуют пожилые женщины - одна развесила на ограждении блузки по пять евро, но, заприметив журналистов, сразу же стала их убирать. Тем временем другая женщина, продающая очки, охотно пообщалась с прессой - она рада сносу киосков.

"Когда-то я стояла на той стороне, ужас! Наркоманы, бездомные. Жуткий бардак! Правильно, что их сносят!", - поделилась Анда.

Вокруг демонтированных киосков по-прежнему торгуют сигаретами. Бизнес продолжается. В период с 14 по 27 января сотрудники Госполиции оформили 16 протоколов за хранение нелегальных сигарет в небольшом количестве. В четырех случаях полицейские нашли бесхозные контрабандные сигареты.

"В общей сложности полиция в указанный период изъяла 24 979 сигарет. Персоны обычно хранят в небольшом количестве, собираются небольшими группами в одном месте", - указывает представитель Госполиции Элина Приедите.

Киоски начали сносить 14 января. Как уже ранее сообщал TVNET, Рижский Центральный рынок расторг договор аренды с SIA Tirdzniecības Nams Latgales Priekšpilsētā. Это предприятие сдавало в аренду торговые точки уже дальше. Сообщалось, что на территории Tirdzniecības Nams Latgales Priekšpilsētā ведется активная торговля контрабандными сигаретами.