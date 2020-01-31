Число заболевших коронавирусом достигло 10 тысяч

От пневмонии, вызванной вспышкой нового вида коронавируса, по данным на утро 31 января, скончались 200 человек, заболели 10 тысяч. Вылечился 171 человек, сообщает "Медуза".
По состоянию на 31 января 2020 года, коронавирус диагностирован у 9692 жителей Китая, как минимум у 98 человек - в 18-ти других странах.
Днем ранее, 30 января, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что распространение коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.
Решение ВОЗ было принято после первого подтвержденного случая передачи вируса от человека к человеку за пределами Китая, пишет Deutsche Welle. В то же время ВОЗ не рекомендовала вводить какие-либо ограничения на передвижение товаров и людей в связи с коронавирусом.
Чрезвычайной ситуацией международного значения считается событие, которое представляет угрозу для здоровья населения других странах в результате международного распространения болезни. Ранее ВОЗ объявляла о такой ситуации пять раз, пишет "Дождь".