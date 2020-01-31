Число заболевших коронавирусом достигло 10 тысяч

По состоянию на 31 января 2020 года, коронавирус диагностирован у 9692 жителей Китая, как минимум у 98 человек - в 18-ти других странах.

Днем ранее, 30 января, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что распространение коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией международного значения.

Решение ВОЗ было принято после первого подтвержденного случая передачи вируса от человека к человеку за пределами Китая, пишет Deutsche Welle. В то же время ВОЗ не рекомендовала вводить какие-либо ограничения на передвижение товаров и людей в связи с коронавирусом.