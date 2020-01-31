Пт, 31.01.2020
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Ветеринары будут сообщать в PVD о хозяевах, которые не лечат своих питомцев

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

В дальнейшем ветеринарные врачи должны будут сообщать в Продовольственно-ветеринарную службу (PVD) о людях, которые в тяжелых случаях не обеспечивают надлежащую медпомощь своему питомцу. Об этом агентство LETA информировала глава Латвийского общества ветеринаров Мара Видужа. 

Видужа указала: закон о защите животных предусматривает, что владелец должен заботиться о здоровье и благополучии питомца, не доводить до состояния, когда животное испытывает боль и страдания, а также уменьшить риски травм. 

В случаях, когда владельцы животных не оказывают соответствующий уход, врачи будут об этом сообщать в PVD, которое, в свою очередь, займется проверкой ситуации. 

"К сожалению, ветеринары регулярно сталкиваются с ситуациями, когда на визит приходят люди со своими животными, чье состояние тяжелое, например, уже давно воспалена матка у суки или кошки, огромные, кровоточащие опухоли, уже неоперабельные. Бывают и травмы, которые своевременно не лечили - растяжения, переломы, которые неправильно срослись и причиняют животному боль. Случается, что приводят животное с такими плохими зубами, что половину надо вырвать, или с другими проблемами, которые невозможно было не заметить", - сказала Видужа. 

По ее словам, это является проблемой и в сфере сельского хозяйства. Когда ветеринарный врач заявит о проблеме, PVD может провести проверку и обязать владельца обеспечить ветеринарную помощь животному, или же поручить усыпить или ликвидировать животное (речь о скоте). Также владельца животного могут призвать к ответственности за невыполнение обязанностей по отношению к животному, предписанных законом. 

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