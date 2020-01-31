Ветеринары будут сообщать в PVD о хозяевах, которые не лечат своих питомцев

Видужа указала: закон о защите животных предусматривает, что владелец должен заботиться о здоровье и благополучии питомца, не доводить до состояния, когда животное испытывает боль и страдания, а также уменьшить риски травм.

В случаях, когда владельцы животных не оказывают соответствующий уход, врачи будут об этом сообщать в PVD, которое, в свою очередь, займется проверкой ситуации.

"К сожалению, ветеринары регулярно сталкиваются с ситуациями, когда на визит приходят люди со своими животными, чье состояние тяжелое, например, уже давно воспалена матка у суки или кошки, огромные, кровоточащие опухоли, уже неоперабельные. Бывают и травмы, которые своевременно не лечили - растяжения, переломы, которые неправильно срослись и причиняют животному боль. Случается, что приводят животное с такими плохими зубами, что половину надо вырвать, или с другими проблемами, которые невозможно было не заметить", - сказала Видужа.