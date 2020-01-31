Газета: люди не могут купить компенсируемые медикаменты. Их нет в аптеках

"Однако, обычно лекарство не находится, и пациент вынужден снова идти к семейному врачу, чтобы выписать новый рецепт и искать уже другое лекарство, которое, как правило, дороже", - заявила представитель Латвийской ассоциации семейных врачей, семейный врач из Балви Лига Козловска.

С ней согласился и семейный врач из Скулте Рейнис Силиньш, указав, что такая ситуация сложилась в последние девять месяцев.

Есть ряд лекарств, которые компенсируются небольшому количеству людей, например, 200 пациентам. Соответственно, производитель поставляет 210–220 упаковок в месяц, а аптек в Латвии более 800, так что невозможно завезти такие лекарства в каждую аптеку.

"Вы думаете, в нашей аптеке нет такой проблемы?", - говорит заведующая аптеки Svari в Даугавпилсе Илона Липиня.

"Лекарства всем аптекам поставляют с одной и той же базы", - говорит она, отмечая, что уже в третий раз на протяжении нескольких месяцев в аптеках нет Vigantol, т.е витамина D³, который можно купить только по рецепту. Также, например, пропал компенсируемый медикамент AlphaD3 – Teva, необходимый людям с заболеванием почек.

Государственное агентство лекарство отмечает, что активное вещество этих медикаментов производят в Китае, на предприятии, которое прекратило работу. Поэтому лекарство было недоступно, но проблема решилась. латвийские законы никак не могут повлиять на процесс производства. Фармкомпания должна сама сообщать агентству о лекарствах, которые или вообще перестанут поставлять на рынок, или же с перебоями.

"Производитель должен указать причину перебоя и число, когда поставки конкретного медикамента наладят снова. Также есть требование, что нужно указать аналоги", - говорит представитель агентства Дита Окмане. По ее словам, проблема с поставками есть не только в Латвии, но и в крупнейших странах Евросоюза. В решении проблемы принимает участие Европейская комиссия в сотрудничестве с другими инстанциями - намерены разработать механизм по обеспечению доступности лекарств на рынке.