Сб, 1.02.2020
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Испанские СМИ: Курникова и Иглесиас ждут третьего ребенка

ФОТО: instagram.com/annakournikova/

В последнее время в СМИ все чаще появляются сообщения о том, что бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас снова станут родителями. 

Напомним, у пары уже подрастают близнецы - дочь Люси и сын Николас. 16 декабря 2019 года малышам звездной пары исполнилось два года.

Примерно с этого же времени в СМИ стали появляться слухи о второй беременности экс-теннисистки. Первыми с такими заявлениями выступили испанские издания - Telemundo Entretenimiento и Hola!.

По сообщениям Telemundo Entretenimiento, 38-летняя Курникова должна родить уже в марте 2020 года.

В свою очередь папарацци издания Hola! поймали влюбленных на прогулке на яхте у побережья Майами. На кадрах видно, что у Анны весьма внушительный живот.

Сама звездная пара пока никак не комментирует радостное событие.

Пока ждем известий о новом малыше, предлагаем полюбоваться подрастающими близнецами! 

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