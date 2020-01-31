Начат уголовный процесс против Ника Эндзиньша в связи с его видео о коронавирусе

В упомянутом видео Эндзиньш утверждал, что в Латвию попал первый инфицированный новым коронавирусом пациент. Кроме того, он сказал в видео, что "вообще, этих китайцев нужно [цензура] ликвидировать, эту страну нужно ликвидировать, от этой страны нет никакой пользы".

Видео вызвало широкий резонанс в Facebook, им поделились более 1100 человек.

В данный момент полиция не смогла дать более обширных комментариев, в том числе и по поводу того, по какому пункту Уголовного закона начат уголовный процесс.

.@veselibasmin ir vērsusies tiesībsargājošās iestādēs par viltus ziņas izplatīšanu saistībā ar Ķīnas jauno vīrusu, LTV apstiprināja ministrijā. Likumsargiem ziņots par, iespējams, Nika Endziņa izplatīto viltus ziņu. https://t.co/32tDR0K9xe pic.twitter.com/xFHPuucXWq — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) January 31, 2020

Эндзиньш ранее уже попадал в поле зрения правозащитных структур, в частности, суд Латгальского предместья Риги за закрытыми дверями рассматривал уголовное дело, по которому он был одним из трех обвиняемых в содержании портала ложных новостей.

В свою очередь госсекретарь Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко в пятницу на пресс-конференции сообщила, что обратилась в правозащитные структуры в связи с ложным сообщением о заболевшем коронавирусом в Латвии, распространенном в соцсетях.

Чтобы рассеять страхи жителей и предотвратить распространение таких ложных новостей, Минздрав подготовит рекомендации для жителей. В них людям расскажут, куда обращаться в случае подозрений и в каких случаях есть основание для тревоги.