2,5-3 евро вместо прежних 4,2 евро для Латвии: Кариньш едет обсуждать бюджет ЕС

Как сообщили в бюро премьера, цель встреч - добиться максимального соблюдения интересов Латвии в процессе формирования многолетнего бюджета ЕС.

20 февраля созвано специальное заседание Евросовета, на котором планируется достичь договоренности по бюджету ЕС на 2021-2027 годы.

После выхода Великобритании из состава ЕС его бюджет существенно уменьшится, поэтому прогнозируется, что переговоры по многолетнему бюджету будут тяжелыми.

Ожидается, что объем средств ЕС для Латвии сократится и потому, что улучшились экономические показатели страны, составляя около 70% от средних показателей ЕС.