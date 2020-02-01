Сб, 1.02.2020
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2,5-3 евро вместо прежних 4,2 евро для Латвии: Кариньш едет обсуждать бюджет ЕС

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в понедельник, 3 февраля, отправится с рабочим визитом в Брюссель, где встретится с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Как сообщили в бюро премьера, цель встреч - добиться максимального соблюдения интересов Латвии в процессе формирования многолетнего бюджета ЕС.

20 февраля созвано специальное заседание Евросовета, на котором планируется достичь договоренности по бюджету ЕС на 2021-2027 годы.

После выхода Великобритании из состава ЕС его бюджет существенно уменьшится, поэтому прогнозируется, что переговоры по многолетнему бюджету будут тяжелыми.

Ожидается, что объем средств ЕС для Латвии сократится и потому, что улучшились экономические показатели страны, составляя около 70% от средних показателей ЕС.

На организованной Банком Латвии дискуссии об использовании средств из фондов ЕС прозвучали прогнозы, что Латвия за каждый внесенный в многолетний бюджет евро в следующий период будет получать 2,5-3 евро вместо прежних 4,2 евро.

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