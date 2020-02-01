Начался переходный период Brexit: что это значит для жителей Латвии?

В министерстве подчеркнули, что теперь граждане ЕС в Великобритании должны подавать заявки на статус постоянного или временного жителя.

Латвийцы, которые проживают в Великобритании более пяти лет, могут подать заявление на постоянный статус, а те, кто проживал в Великобритании менее пяти лет, в том числе и те, кто прибудет в эту страну до 31 декабря текущего года, смогут подать заявку на временный статус.

Прежними останутся условия платы за учебу для студентов и доступ к кредитам на текущий и следующий учебный год.

В плане поездок в Великобританию до 31 декабря этого года также ничего не изменится.

В свою очередь в 2021 году Великобритания планирует ввести для граждан ЕС требование предъявлять как единственный документ для въезда в страну паспорт, то есть идентификационные карты больше не будут признаваться документами, которые действительны для въезда. МИД призывает уже сейчас при поездках в Великобританию брать с собой паспорт.

МИД сообщает, что с 2020 года изменятся и условия въезда в Великобританию для работы, но пока еще не известно, какими они будут.

Также МИД информирует, что в Великобритании действительны выданные в ЕС водительские права.