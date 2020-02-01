Начался переходный период Brexit: что это значит для жителей Латвии?

С 1 февраля до 31 декабря этого года в отношениях между Европейским союзом (ЕС) и Великобританией будет действовать переходный период, когда Великобритания больше не будет членом ЕС, но на нее еще по-прежнему будут распространяться права и обязанности ЕС, сообщили агентству LETA в МИД Латвии.
В министерстве подчеркнули, что теперь граждане ЕС в Великобритании должны подавать заявки на статус постоянного или временного жителя.
Латвийцы, которые проживают в Великобритании более пяти лет, могут подать заявление на постоянный статус, а те, кто проживал в Великобритании менее пяти лет, в том числе и те, кто прибудет в эту страну до 31 декабря текущего года, смогут подать заявку на временный статус.
Прежними останутся условия платы за учебу для студентов и доступ к кредитам на текущий и следующий учебный год.
В плане поездок в Великобританию до 31 декабря этого года также ничего не изменится.
В свою очередь в 2021 году Великобритания планирует ввести для граждан ЕС требование предъявлять как единственный документ для въезда в страну паспорт, то есть идентификационные карты больше не будут признаваться документами, которые действительны для въезда. МИД призывает уже сейчас при поездках в Великобританию брать с собой паспорт.
МИД сообщает, что с 2020 года изменятся и условия въезда в Великобританию для работы, но пока еще не известно, какими они будут.
Также МИД информирует, что в Великобритании действительны выданные в ЕС водительские права.
В Службе государственных доходов сообщили, что до 31 декабря этого года, когда действует переходный период Brexit, никаких изменений не будет и на таможне - ни для физических лиц, путешествующих из Великобритании в Латвию или получающих посылки из Великобритании, ни для предприятий, у которых имеются торговые партнеры в этой стране.