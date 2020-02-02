Вс, 2.02.2020
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Лубане: при невыясненных обстоятельствах погиб водитель мопеда

ФОТО: pixabay.com

Вчера, 1 февраля, в Латвии зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, погиб один человек, пострадали еще 16, сообщили агентству LETA в Государственной полиции

Около часа ночи в Лубане при невыясненных обстоятельствах погиб водитель мопеда. Полиция расследует причины аварии.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 20 водителей, за превышение скорости оформлен 191 протокол.

В целом полиция вчера оформила 495 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.

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