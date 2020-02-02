Вчера, 1 февраля, в Латвии зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, погиб один человек, пострадали еще 16, сообщили агентству LETA в Государственной полиции
Около часа ночи в Лубане при невыясненных обстоятельствах погиб водитель мопеда. Полиция расследует причины аварии.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 20 водителей, за превышение скорости оформлен 191 протокол.
В целом полиция вчера оформила 495 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.