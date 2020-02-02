Вс, 2.02.2020
Магия в том, что мы еще не видели прецедентов, чтобы после каминг-аута карьера человека закончилась. Она никогда не заканчивается. Но этот страх, как и любой другой страх, иррационален. Карен Шаинян, журналист, автор YouTube-шоу "Straight Talk With Gay People"

Вдоль автодороги Иманта-Бабите планируется построить велосипедную дорожку

Знак "Велосипедная дорожка"

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

ГАО Latvijas Valsts ceļi (LVC) планирует за 585 000 евро построить пешеходно-велосипедную дорожку вдоль автодороги Иманта-Бабите (V20), сообщается на сайте Бюро по надзору за закупками.

Протяженность дорожки составит 2,3 километра.

В LVC сообщили, что дорожка начнется практически от перекрестка улицы Слокас с проспектом Курземес. Минсообщения обещало построить ее, реагируя на просьбу жителей Бабите соединить дорожкой поселок с микрорайоном Иманта.

Планируется, что дорожка будет проложена за 100 дней после заключения договора с подрядчиком.

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