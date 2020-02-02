Вс, 2.02.2020
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Врачи опубликовали снимки пораженных коронавирусом лёгких

Врач. Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

Китайские медики обнародовали фотографии лёгких, поражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV. Результаты компьютерной томографии 33-летней пациентки были представлены в журнале Radiology, пишет lenta.ru. 

Подчеркивается, что заболевшая работала в городе Ухань, где впервые был зарегистрирован коронавирус. За шесть дней до обращения к медикам она приехала в Ланчьжоу. При госпитализации у неё была зафиксирована повышенная температура и хрипы в лёгких.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений и результатов компьютерной томографии ей был поставлен диагноз пневмония 2019-nCoV. Спустя три дня лечения пораженная область лёгких стала больше (снимок B) — на фотографиях она проявляется помутнениями.

По информации на 2 февраля, общее число жертв нового китайского коронавируса возросло до 300, количество зараженных - до 14 380, полностью излечиться удалось 328 людям.

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