Врачи опубликовали снимки пораженных коронавирусом лёгких

Китайские медики обнародовали фотографии лёгких, поражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV. Результаты компьютерной томографии 33-летней пациентки были представлены в журнале Radiology, пишет lenta.ru.
Подчеркивается, что заболевшая работала в городе Ухань, где впервые был зарегистрирован коронавирус. За шесть дней до обращения к медикам она приехала в Ланчьжоу. При госпитализации у неё была зафиксирована повышенная температура и хрипы в лёгких.
На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений и результатов компьютерной томографии ей был поставлен диагноз пневмония 2019-nCoV. Спустя три дня лечения пораженная область лёгких стала больше (снимок B) — на фотографиях она проявляется помутнениями.
По информации на 2 февраля, общее число жертв нового китайского коронавируса возросло до 300, количество зараженных - до 14 380, полностью излечиться удалось 328 людям.