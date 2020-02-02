Врачи опубликовали снимки пораженных коронавирусом лёгких

Подчеркивается, что заболевшая работала в городе Ухань, где впервые был зарегистрирован коронавирус. За шесть дней до обращения к медикам она приехала в Ланчьжоу. При госпитализации у неё была зафиксирована повышенная температура и хрипы в лёгких.