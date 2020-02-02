В этом году ремонты дворов планируются в десяти микрорайонах Риги

Работы планируются в Вецмилгрависе, на Тейке, Югле, в Пурвциемсе, массиве Краста, Агенскалнсе, Болдерае, Зиепниеккалнсе, Иманте и Даугавгриве.

В ближайшие дни дума объявит закупку на работы. Претенденты смогут подать свои предложения до 21 февраля.

На территории Зиемельской исполнительной дирекции работы планируется провести на дорогах общего пользования в квартале между улицами Атлантияс, Мерниеку и Ринужу, на подъездной дороге на ул. Ропажу, 34, на дорогах общего пользования на ул. Раунас, 35, 35k-2, 37, 37k-2, 39 и 39k-2, подъездной дороге около ул. Вангажу, 26, на ул. Бривибас гатве, 398, подъездной дороге около ул. Эзермалас, 2, около ул. Яунциема гатве, 231 и параллельной полосе ул. А. Деглава на участке возле ул. Ницгалес.

На территории Восточной исполнительной дирекции ремонт планируется в районе ул. Краста - на подъездных дорогах в квартале между путепроводом ул. Славу, улицами Саласпилс, Индрупес и Маскавас.

В Пардаугаве работы планируется провести на ул. Э. Смильгя, 32, ул. Калнциема, 1/1, 1/2, 1/3, ул. Лемешу, 15, 17, 19, ул. Саулкалнес, 16, 14, 12, пешеходной дорожке вдоль зданий на пр. Курземес, 154, на ул. М. Круму, 1, 3, ул. Парадес, 28, 30, 30A, 32, ул. Лепью, 15 k-1, k-2, 17 и аллее В. Пикуля, 14.