Вс, 2.02.2020
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Для крупных партий размещение инициатив на портале Manabalss.lv будет стоить дороже

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

С 1 февраля крупные партии за размещение инициатив на портале Manabalss.lv должны будут платить почти в пять раз больше.

Также повышена плата за размещение инициатив для предприятий.

Прежняя плата в размере 1000 евро в дальнейшем будет применяться только к небольшим предприятиям - с численностью сотрудников до десяти человек и оборотом до 2 млн евро в год.

Платформа с 2011 года бесплатно предоставляет возможность размещения инициатив и сбора подписей для жителей Латвии, а также политически нейтральных организаций, которые работают на благо общества. Так это будет и впредь.

Изменения ценовой политики Manabalss.lv объясняет развитием экономики и необходимостью сбалансировать участие политических партий и общественности в подаче инициатив, так как для партий и предприятий использование общественных инициатив нередко является маркетинговым инструментом.

В дальнейшем партиям численностью до 1000 членов и низким или средним объемом пожертвований (до 100 000 евро в год) придется платить за размещение инициатив 2000 евро, а малым партиям с крупными пожертвованиями (свыше 100 000 евро в год) - 4900 евро.

В свою очередь для партий с числом членов более 1000 человек плата за размещение инициатив составит 4900 евро при любом объеме пожертвований.

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