Дело ABLV Bank: начат процесс против Берниса и бывшего руководителя филиала в Минске

Программе известно, что Бернис отметил правоохранительным органам: он ничего не знает об отмывании денег в банке. Также он не знаком с арестованным на этой неделе предпринимателем Андрисом Путниньшем, как и с гражданином России Вячеславом Ивановым, которого прокуратура считает лидером международной организованной группы. В неё входит и некий швейцарский финансист, несколько граждан Беларуси и бывший глава представительства ABLV Bank в Минске.

Утром вторника в ABLV наведались сотрудники Omega вместе с несколькими сотрудниками KNAB. В более скромном составе следователи пришли в офис на улице Элизабетес, где находится кабинет Эрнеста Берна. Тем временем Андрис Путниньш был задержан в своем доме в многоэтажном доме в Плявниеках, к которому позже прокурор потребовал применить арест.

До заседания суда Путниньш заявил de facto, у него не было никаких связей с ABLV, но подробнее комментировать что либо он отказался, обосновав, что, даст его после. Суд решил применить к нему арест, потому и после заседания он ничего не сказал журналистам.

Однако, по крайней мере, в соответствии с подозрениями прокуратуры, Путниньш имел связь c ABLV Bank.

de facto известна версия прокуратуры: до января 2016 года Путниньш в организованной группе с рядом иностранцев в нескольких странах зарегистрировал предприятия со счетами в кредитных учреждениях, чтобы на основании фальшивых документов перечислять преступно нажитые средства, таким образом скрывая происхождение денег, зачисленных на счета компаний, контролируемых организованной группой.

Прокуратура считает, что Путниньш стал формальным руководителем предприятий, которые использовались для совершения, казалось бы, законных операций, и назвал себя в кредитных организациях истинным бенефициаром, скрывая и маскируя принадлежность и происхождение нечистых денег. Эстонское предприятие iPeak International, латвийское Innotecnica GmbH и филиалы латвийской фирмы в Цуге (Швейцария) - в этих предприятиях Путниньш, выполняя свою роль в организованной группе, согласился стать должностным лицом и владельцем, осознавая, что не будет вести хозяйственные дела, считает прокуратура. Целью было скрыть истинных бенифициаров, которые контролировали счета, открытие которых в нескольких кредитных учреждениях, в том числе в ABLV Bank, организовал Путниньш.

За два года организованная группа фиктивных сделок поставок товаров между различными фирмами пропустила через себя не менее 50 миллионов евро, которые в итоге оказались на счетах в ABLV Bank, контролируемых группой.

После того, как преступно нажитые средства были введены в финансовую систему Европейского Союза, сотрудники банка - участники организованной группы - использовали свой статус, влияние и возможности для обеспечения переводов на внутренние счета ABLV Bank, таким образом, скрывая связь средств с преступностью, считает прокуратура.

Предприниматель Андрис Овсянников является одним из тех, на кого падают подозрения. Он является другом Путниньша в соцсети Facebook, а также прокурор подтверждает, что оба лица связаны. К Овсянникову также была применена мера пресечения - арест.

В общей сложности в уголовном деле замешаны семь бывших сотрудников банка ABLV Bank. Без Берниса и Овсянникова в деле фигурирует бывший представитель банка в Беларуси, который был задержан. Как отмечает программа, именем Eugene Terekhin, которое фигурирует в списке организованной группы, в соцсети LinkedIn зарегистрирован бывший глава минского представительства ABLV Bank Евгений Терёхин. Он отметил, что провёл на этой должности 14 с половиной лет - до середины 2018 года.

Данное дело в октябре 2018 года было начато управлением по борьбе с экономическими преступлениями. Прокуратура переняла расследование относительно недавно, отмечается в программе.

Между тем, версии, циркулирующие в банковском сообществе, предполагают, что широкомасштабная операция может быть связана с ожидаемой в феврале оценкой Рабочей группы финансовых сделок того, насколько эффективно Латвия может бороться с финансовыми преступлениями.