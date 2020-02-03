Фото ⟩ В "эпицентре" коронавируса Ухани за 10 дней построили больницу на 1000 мест

В воскресенье, 2 февраля, в китайском городе Ухань - "эпицентре" нового типа коронавируса, закончилось строительство первой из двух больниц для зараженных. Госпиталь на 1000 мест здесь построили за 10 дней.
В понедельник, 3 февраля, больница уже начнет принимать пациентов, сообщает CNN.
Согласно планам, вторая больница, рассчитанная на еще большее количество мест - 1600, будет достроена и открыта в ближайшие дни.
Строительные работы велись в 3 смены 24 часа в сутки. В новую больницу направят 1400 врачей.
Сообщается, что из-за эпидемии коронавируса в городе Ухань больницы переполнены, и жители жалуются на очереди к врачам.
По данным на утро 3 февраля, в Китае от новой вспышки вирусной инфекции умер 361 человек, еще один человек — на Филиппинах.