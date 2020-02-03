Фото: 20-летняя дочь Джонни Деппа вышла в свет в абсолютно прозрачном платье

Лили-Роуз вышла в свет в чёрном платье в пол из кружевной прозрачной ткани французского бренда Chanel.

Образ девушки дополнили массивные браслеты, серьги и чёрные туфли на высоком каблуке с открытым мысом. Из-под наряда Депп просвечивала ее обнаженная грудь.

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

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Примечательно, что Лили-Роуз не первый раз шокирует подобным образом публику. С момента наступления совершеннолетия она неоднократно принимала участие в откровенных съёмках

Девушка уже несколько лет строит карьеру модели и актрисы.

Так, например, в июле 2015 года стало известно, что Лили-Роуз Депп стала музой Карла Лагерфельда, а также официальным послом Chanel. С тех пор они плотно сотрудничают, девушка неоднократно участвовала в различных кампаниях модного дома. Также дочь знаменитых родителей снялась в нескольких сериях веб-сериала CHANEL Beauty Talks. Актриса также дважды принимала участие в качестве модели на показах модного дома Chanel.

За относительно недолгую модельную карьеру Лили успела сняться для таких модных печатных изданий, как Gala, Grazia, Vogue, V magazine, Vanity Fair.