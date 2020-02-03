Пн, 3.02.2020
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  • Фото: 20-летняя дочь Джонни Деппа вышла в свет в абсолютно прозрачном платье

Фото: 20-летняя дочь Джонни Деппа вышла в свет в абсолютно прозрачном платье

ФОТО: instagram.com/lilyrose_depp/

В Лондоне прошла 73-я церемония вручения британской премии BAFTA. По-настоящему привлечь внимание публики смогла дочь знаменитого актёра Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради Лили-Роуз Депп. 20-летняя девушка вышла на публику в откровенном наряде без нижнего белья. 

Лили-Роуз вышла в свет в чёрном платье в пол из кружевной прозрачной ткани французского бренда Chanel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Образ девушки дополнили массивные браслеты, серьги и чёрные туфли на высоком каблуке с открытым мысом. Из-под наряда Депп просвечивала ее обнаженная грудь.

ФОТО: SCANPIX

ФОТО: SCANPIX

Галерея: Премия BAFTA (2020)

Примечательно, что Лили-Роуз не первый раз шокирует подобным образом публику. С момента наступления совершеннолетия она неоднократно принимала участие в откровенных съёмках 

Девушка уже несколько лет строит карьеру модели и актрисы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Так, например, в июле 2015 года стало известно, что Лили-Роуз Депп стала музой Карла Лагерфельда, а также официальным послом Chanel. С тех пор они плотно сотрудничают, девушка неоднократно участвовала в различных кампаниях модного дома. Также дочь знаменитых родителей снялась в нескольких сериях веб-сериала CHANEL Beauty Talks. Актриса также дважды принимала участие в качестве модели на показах модного дома Chanel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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За относительно недолгую модельную карьеру Лили успела сняться для таких модных печатных изданий, как Gala, Grazia, Vogue, V magazine, Vanity Fair.

Если говорить о кинокарьере Лили-Роуз, то девушка известна по ролям в таких фильмах, как "Бивень", "Йоганутые", "Планетарий", "Танцовщица", "Челюсти лося". 

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