Фото: 20-летняя дочь Джонни Деппа вышла в свет в абсолютно прозрачном платье

В Лондоне прошла 73-я церемония вручения британской премии BAFTA. По-настоящему привлечь внимание публики смогла дочь знаменитого актёра Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради Лили-Роуз Депп. 20-летняя девушка вышла на публику в откровенном наряде без нижнего белья.
Лили-Роуз вышла в свет в чёрном платье в пол из кружевной прозрачной ткани французского бренда Chanel.
Образ девушки дополнили массивные браслеты, серьги и чёрные туфли на высоком каблуке с открытым мысом. Из-под наряда Депп просвечивала ее обнаженная грудь.
Галерея: Премия BAFTA (2020)
Примечательно, что Лили-Роуз не первый раз шокирует подобным образом публику. С момента наступления совершеннолетия она неоднократно принимала участие в откровенных съёмках
Девушка уже несколько лет строит карьеру модели и актрисы.
Так, например, в июле 2015 года стало известно, что Лили-Роуз Депп стала музой Карла Лагерфельда, а также официальным послом Chanel. С тех пор они плотно сотрудничают, девушка неоднократно участвовала в различных кампаниях модного дома. Также дочь знаменитых родителей снялась в нескольких сериях веб-сериала CHANEL Beauty Talks. Актриса также дважды принимала участие в качестве модели на показах модного дома Chanel.
За относительно недолгую модельную карьеру Лили успела сняться для таких модных печатных изданий, как Gala, Grazia, Vogue, V magazine, Vanity Fair.
Если говорить о кинокарьере Лили-Роуз, то девушка известна по ролям в таких фильмах, как "Бивень", "Йоганутые", "Планетарий", "Танцовщица", "Челюсти лося".