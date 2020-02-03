Рига: родители школьников получили письма о коронавирусе

В распространенном письме сообщается о том, что коронавирус 2019-nCoV является глобальный чрезвычайной ситуацией в сфере медицины, а Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) ввел определение подозрительного случая: пациент с острым заболеванием дыхательных путей (вне зависимости от степени тяжести) за 14 дней до начала болезни путешествовал в затронутые вирусом регионы или же был в тесном контакте с человеком, который заражен 2019-nCoV. В письме родителям указано следующее:

"Профессионалы сферы здравоохранения РЕКОМЕНДУЮТ, если ребенок в последние 14 дней был в Китае, не посещать образовательное учреждение, а родители должны связаться с семейным врачом и вместе наблюдать за состоянием ребенка".

TVNET связался с представителем Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Илзе Кондратьевой, которая сообщила, что данное письмо учреждение получило от SPKC и далее разослало столичным школам. В свою очередь, в разговоре с TVNET руководитель отдела связей с общественностью SPKC Илзе Арая рассказала, что письмо с рекомендациями действительно отправлено ответственным инстанциям, в том числе и Министерству образования.

Необходимость в подготовке такого сообщения возникла после того, как в SPKC начали поступать звонки от руководителей различных учебных заведений, которые интересовались, что делать, если кто-то из школьников прибыл из Китая или же контактировал с кем-то, посетившим эту страну.

"Оснований для паники нет, мы просто решили централизованно разослать информацию образовательным учреждениям. Мы передали письмо Рижской думе и Министерству образования, которое разошлет его дальше", - сказала представитель SPKC. По ее словам, это уже решение каждой школы, распространять его среди родителей или нет.