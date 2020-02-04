За сутки коронавирус убил 64 человека; число погибших достигло 425

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 425 человек, в том числе 64 из них умерли в течение последних 24 часов, сообщает АР.
Согласно данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, выросло и число подтвержденных случаев заболевания, достигнув 20 438.
В воскресенье на Филиппинах был зарегистрирован первый случай смерти за пределами Китая. Заболевание новым коронавирусом констатировано уже в 24 государствах.
В свою очередь в городе Ухань, который считается эпицентром инфекции, закончено строительство спецбольницы, она была построена в течение десяти дней и в понедельник уже приняла первого пациента.
Галерея: Коронавирус в Китае
Напомним, Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила международную чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае.
Галерея: Город Ухань - эпицентр коронавируса