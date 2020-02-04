За сутки коронавирус убил 64 человека; число погибших достигло 425

Согласно данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, выросло и число подтвержденных случаев заболевания, достигнув 20 438.

В воскресенье на Филиппинах был зарегистрирован первый случай смерти за пределами Китая. Заболевание новым коронавирусом констатировано уже в 24 государствах.

В свою очередь в городе Ухань, который считается эпицентром инфекции, закончено строительство спецбольницы, она была построена в течение десяти дней и в понедельник уже приняла первого пациента.

Галерея: Коронавирус в Китае

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила международную чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае.