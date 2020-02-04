Вт, 4.02.2020
Прежде всего, я действительно думаю, что Путин устал от работы президента. Марк Галеотти, эксперт по вопросам России

За сутки коронавирус убил 64 человека; число погибших достигло 425

ФОТО: AFP/SCANPIX

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 425 человек, в том числе 64 из них умерли в течение последних 24 часов, сообщает АР.

Согласно данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, выросло и число подтвержденных случаев заболевания, достигнув 20 438.

В воскресенье на Филиппинах был зарегистрирован первый случай смерти за пределами Китая. Заболевание новым коронавирусом констатировано уже в 24 государствах.

В свою очередь в городе Ухань, который считается эпицентром инфекции, закончено строительство спецбольницы, она была построена в течение десяти дней и в понедельник уже приняла первого пациента.

Галерея: Коронавирус в Китае

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила международную чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае.

Галерея: Город Ухань - эпицентр коронавируса

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