Латвия получила из Германии 50 реагентов для выявления нового коронавируса

На прошлой неделе в Латвию из Германии было доставлено 50 реагентов для выявления нового короновируса, а еще 100 реагентов планируется получить на этой неделе, сообщил газете Latvijas avīze главный специалист референтной лаборатории Рижской Восточной клинической университетской больницы Сергей Никишин.
"Если потребуется больше реагентов, мы оперативно их закупим. Мы готовы к тому, чтобы быстро их получить. Очень надеемся, что в этом не будет необходимости", - сказал главный специалист лаборатории.
Никишин рассказал, что выявить наличие коронавируса можно в течение пяти часов после получения мазков из носа и горла человека.
В зимний период лаборатория в основном работает с выявлением вируса гриппа, а также обычных коронавирусов, которые вызывают острые респираторные заболевания.
Как сообщалось, сегодня под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша состоится заседание совета по кризисному управлению, чтобы убедиться в готовности ответственных служб к возможному приходу в Латвию и регион коронавируса.
На заседании планируется заслушать отчет Министерства здравоохранения о текущей ситуации, готовности ответственных учреждений, анализе рисков, предпринятых мерах и запланированных действиях в случае появления коронавируса в Латвии и регионе, а также мнения ответственных учреждений о необходимых мероприятиях и дальнейших действиях.
Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 425 человек, в том числе 64 из них умерли в течение последних 24 часов. Согласно данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, выросло и число подтвержденных случаев заболевания, достигнув 20 438.