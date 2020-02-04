Латвия получила из Германии 50 реагентов для выявления нового коронавируса

"Если потребуется больше реагентов, мы оперативно их закупим. Мы готовы к тому, чтобы быстро их получить. Очень надеемся, что в этом не будет необходимости", - сказал главный специалист лаборатории.

Никишин рассказал, что выявить наличие коронавируса можно в течение пяти часов после получения мазков из носа и горла человека.

В зимний период лаборатория в основном работает с выявлением вируса гриппа, а также обычных коронавирусов, которые вызывают острые респираторные заболевания.

Как сообщалось, сегодня под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша состоится заседание совета по кризисному управлению, чтобы убедиться в готовности ответственных служб к возможному приходу в Латвию и регион коронавируса.

На заседании планируется заслушать отчет Министерства здравоохранения о текущей ситуации, готовности ответственных учреждений, анализе рисков, предпринятых мерах и запланированных действиях в случае появления коронавируса в Латвии и регионе, а также мнения ответственных учреждений о необходимых мероприятиях и дальнейших действиях.