Художник с тележкой смартфонов сумел обмануть Google и создал пробку из ничего

Речь идет о немецком художнике Симоне Векерте, котором пришла в голову гениальная идея обмануть карты Google, которые миллионы человек используют для поисков маршрута и объезда пробок. Как это работает? Если, к примеру, на перекрестке произошла авария или на участке дороги проходят ремонтные работы и возникает пробка, дороги, обычно окрашенные в зеленый цвет, становятся оранжевыми или даже красными, если пробка большая.

Откуда Google знает, какие выбирать цвета? Все основывается на числе мобильных устройств в конкретном районе. Учитывая, что телефоны есть практически у каждого, данным обычно можно верить. До тех пор, пока не появятся такие люди, как Симон Векерт.

В один погожий день он вышел на центральные улицы Берлина, таща за собой тележку с 99 смартфонами, имитирующими присутствие такого же количества людей в одном месте.

Даже если принять, что они могут быть как пешеходами, так и велосипедистами и автомобилистами, Симону удалось создать впечатление, что пробка большая и стоящие в ней двигаются очень медленно.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Как рассказал порталу 9to5google.com представитель интернет-гиганта, Google для своего приложения карт использует анонимные данные из различных источников, а прецедент с художников, у которого были 99 смартфонов, поможет еще больше улучшить качество услуг компании. Как это произойдет, впрочем, пока знает только Google.