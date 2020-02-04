Забота о коже рук в холодную погоду: советы специалиста

Зачастую уходу за кожей рук мы не уделяем достаточно внимания, хотя ежедневно именно она подвергается воздействию неблагоприятных факторов гораздо больше, чем кожа тела или лица. К тому же, состояние рук и ногтей много говорит о человеке, а кожа рук, если за ней правильно не ухаживать, может доставить немало неудобств, особенно в зимние месяцы и с наступлением весны.
Советами о том, как правильно ухаживать за кожей рук, делится консультант по красоте BENU Aptieka Наталия Гаврильченко.
- Ежедневный уход за руками
Холодная зимняя погода, а также весенние ветры и сухой воздух могут очень негативно повлиять на кожу наших рук. В отопительном сезоне на нее влияет также сухой воздух в помещениях.
Во время работ по дому кожа также сталкивается с разнообразными испытаниями.
Чтобы позаботиться о коже рук в эту пору, следует правильно подобрать крем для рук и сделать пилинг. Эта процедура удалит отмершие клетки кожи, и крем будет действовать намного эффективнее. После пилинга можно нанести на руки маску или более толстый слой крема и подождать 10-15 минут, после чего, массируя, остатки крема втереть в кожу или удалить салфеткой.
Еще один важный нюанс ежедневного ухода за кожей рук – это перчатки! Очень часто женщины-автоводители совсем забывают об этом аксессуаре! Всякий раз, когда нам не хочется надевать перчатки и мы думаем: "Это же совсем недалеко, быстро сбегаю, и все!", нужно помнить, что такие "короткие" пробежки также влияют на кожу наших рук!
Также очень важно при выполнении ежедневных работ по хозяйству (мытье посуды, полов и т.п.) пользоваться резиновым перчатками, чтобы защитить руки от воздействия бытовой химии и воды!
- Выбор крема для рук
В зимний период и в начале весны рекомендуется пользоваться кремами для рук, содержащими масло дерева ши, пантенол, глицерин и мочевину, миндальное и аргановое масла. Они увлажняют и питают кожу рук и ногти, делают кожу мягкой и здоровой. Но не забывайте, что для достижения наилучшего эффекта кремом для рук нужно пользоваться регулярно!
- Мытье рук
В сезон вирусов особенно важно часто мыть руки, но как сделать это так, чтобы не высушить кожу рук? Гаврильченко рекомендует мыть руки теплой водой. Для очистки рук используйте мягкое, жидкое кремовидное мыло для чувствительной кожи. Это позволит не пересушить кожу рук.
- Дезинфицирующие средства
Популярные сегодня дезинфицирующие средства для рук – это лучший способ очистить руки, если поблизости нет раковины. Конечно, эти средства содержат этиловый спирт, поэтому считается, что они пересушивают кожу рук. Однако обычно в составе этих гелей есть также увлажняющие вещества и растительные экстракты, например, сок алоэ. Таким образом, состав сбалансирован – руки чистые, но не пересушенные!
- Кофейная гуща и другие подручные средства…
Есть много простых средств, которые мы можем использовать для ухода за руками. Так, например, кофейную гущу можно применять в качестве мягкого эксфолиирующего средства. Если у вас дома есть какое-нибудь натуральное масло, смешайте его с кофейной гущей и нежно помассируйте кожу рук, а также зону кутикул. Таким образом, вы очистите кожу рук от отмерших клеток и достигнете эффекта экспресс-маникюра. Однако проводить эту процедуру нужно не чаще одного раза в неделю!
Можно делать также ванночки для рук, но учтите, что многие травяные отвары обычно окрашивают ногти, а это женщинам не очень нравится.
В Интернете можно найти много рекомендаций по применению лимонного сока или лимонной кислоты для быстрой очистки рук, но это не лучший способ, так как эти средства могут высушить кожу!
Сегодня имеется множество средств, которые могут сделать это намного эффективнее. Это и маски, и маски-перчатки, и кремы для рук, образующие невидимую перчатку на руке и защищающие кожу рук во время мытья – от 5 до 10 раз. Есть также средства, которые образуют невидимый барьер и успокаивают, лечат раздраженную кожу. Они характеризуются особым составом и отличным числом молекул и поэтому более эффективны.
Также часто используются соляные ванночки для укрепления ногтей, но для достижения желаемого эффекта их нужно делать регулярно, по крайней мере три недели подряд, и не пользоваться лаком для ногтей! К сожалению, зачастую желание пропадает уже через пару дней. Если вы знаете, что не сможете регулярно повторять эту процедуру, лучше выбирайте другие средства, которые помогут решить проблему, экономя ваше время.
- Парафиновые ванночки
Парафиновые ванночки – очень приятная процедура, способная дать хорошие результаты. Но и здесь нужно пройти целый курс – после одного раза эффект будет слабым. Выполнение этой процедуры важно доверить профессионалу, так как парафин не может быть слишком горячим и, если во время прогревания в него попадет вода, она ошпарит кожу! Также нужно учитывать, что парафиновые ванночки могут нанести вред, если у вас имеются гнойные или открытые раны, воспаления, гипертония, сахарный диабет или заболевания кровеносных сосудов.
- Меры предосторожности во время маникюра
Во время процедуры маникюра не стесняйтесь спрашивать о дезинфицирующих средствах и о том, как стерилизуются инструменты. Смело интересуйтесь также сроком годности используемых средств! Ваши здоровье и безопасность – на первом месте!
Если у вас аллергическая реакция на какой-то конкретный ингредиент дезинфицирующих средств, обязательно предупредите об этом мастера!
- Важные аминокислоты
Для того чтобы кожа, в том числе кожа рук, была красивой, очень важно пить воду, а также придерживаться сбалансированного рациона! Зачастую из него исключаются важные жирные кислоты, столь необходимые нашей коже и волосам. Специалист призывает употреблять не только рыбий жир, но также масло ночной примулы или огуречника. Эти ценные жирные кислоты станут секретом вашей красоты! Применять их нужно не менее трех месяцев. Помните также об аминокислотах в вашем рационе, потребляйте меньше белого сахара и больше овощей!
Не забудьте: руки – это визитная карточка женщины! Поэтому мы заботимся о них соответствующим образом и с любовью!