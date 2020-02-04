Забота о коже рук в холодную погоду: советы специалиста

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Можно делать также ванночки для рук, но учтите, что многие травяные отвары обычно окрашивают ногти, а это женщинам не очень нравится.

В Интернете можно найти много рекомендаций по применению лимонного сока или лимонной кислоты для быстрой очистки рук, но это не лучший способ, так как эти средства могут высушить кожу!

Сегодня имеется множество средств, которые могут сделать это намного эффективнее. Это и маски, и маски-перчатки, и кремы для рук, образующие невидимую перчатку на руке и защищающие кожу рук во время мытья – от 5 до 10 раз. Есть также средства, которые образуют невидимый барьер и успокаивают, лечат раздраженную кожу. Они характеризуются особым составом и отличным числом молекул и поэтому более эффективны.

Также часто используются соляные ванночки для укрепления ногтей, но для достижения желаемого эффекта их нужно делать регулярно, по крайней мере три недели подряд, и не пользоваться лаком для ногтей! К сожалению, зачастую желание пропадает уже через пару дней. Если вы знаете, что не сможете регулярно повторять эту процедуру, лучше выбирайте другие средства, которые помогут решить проблему, экономя ваше время.

Парафиновые ванночки

Парафиновые ванночки – очень приятная процедура, способная дать хорошие результаты. Но и здесь нужно пройти целый курс – после одного раза эффект будет слабым. Выполнение этой процедуры важно доверить профессионалу, так как парафин не может быть слишком горячим и, если во время прогревания в него попадет вода, она ошпарит кожу! Также нужно учитывать, что парафиновые ванночки могут нанести вред, если у вас имеются гнойные или открытые раны, воспаления, гипертония, сахарный диабет или заболевания кровеносных сосудов.

Меры предосторожности во время маникюра

Во время процедуры маникюра не стесняйтесь спрашивать о дезинфицирующих средствах и о том, как стерилизуются инструменты. Смело интересуйтесь также сроком годности используемых средств! Ваши здоровье и безопасность – на первом месте!

Если у вас аллергическая реакция на какой-то конкретный ингредиент дезинфицирующих средств, обязательно предупредите об этом мастера!

Важные аминокислоты

Для того чтобы кожа, в том числе кожа рук, была красивой, очень важно пить воду, а также придерживаться сбалансированного рациона! Зачастую из него исключаются важные жирные кислоты, столь необходимые нашей коже и волосам. Специалист призывает употреблять не только рыбий жир, но также масло ночной примулы или огуречника. Эти ценные жирные кислоты станут секретом вашей красоты! Применять их нужно не менее трех месяцев. Помните также об аминокислотах в вашем рационе, потребляйте меньше белого сахара и больше овощей!