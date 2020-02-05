Люди будут работать шесть часов в день вместо восьми: что нам несет это десятилетие?

В новом десятилетии мир ожидают новые вызовы, о которых мы пока даже не подозреваем. Среди таких примеров - ослабление валютной системы, бум криптовалюты и беспилотных летательных аппаратов, падение платежной карты, конфликт поколений и растущий спрос на философов. Что еще ждет нас в ближайшем будущем?
"Если последнее десятилетие нас чему-то и научило, так это тому, что нельзя руководствоваться тенденциями предыдущих лет, когда мы хотим предсказать, что ожидает нас в будущем", - говорится в отчете "Мир в 2030 году", опубликованном Аналитическим центром Deutsche Bank (DB Research).
Прийдя к такому выводу, многонациональная команда аналитиков решила отказаться от использованных ранее методологий прогнозирования будущего, тем самым представив множество "необычных выводов" о возможных поворотных моментах в будущем, которые повлияют на население мира как в социальной политике, так и в экономическом развитии. Всего было опубликовано 24 прогноза.
Некоторые из них касаются, в частности, финансово-денежной сферы. Первый прогноз аналитиков предполагает, что
к концу нового десятилетия могут быть значительно ослаблены силы нынешней мировой валютной системы, в основе которой - фидуциарные деньги.
Это деньги, которые не обеспечены золотом или серебром, и их стоимость определяется с учетом выдачи конкретным государством и способности центрального банка обеспечивать ценность валюты и защищать ее от падения в случае инфляции. Однако государства по всему миру накопили огромные долги, что может привести к серьезной потере доверия к существующей системе.
Именно поэтому специалисты DB Research прогнозируют, что до 2030 года значительно увеличится спрос на альтернативную валюту - как золото, так и криптовалюту.
Что касается криптовалюты - здесь был сделан отдельный прогноз. В этом десятилетии произойдет массовое распространение криптовалюты.
В итоге она перестанет быть дополнением к традиционным валютным единицам и превратится в "наличные XXI века".
Иными словами, основные барьеры, с которыми в настоящее время сталкивается криптовалюта, устанавливаются банковскими регуляторами по всему миру. Однако это может измениться, и две самые густонаселенные страны в мире - Китай и Индия - будут играть решающую роль в этих переменах.
Третье десятилетие XXI века окажется значимым для технологического сектора. Аналитики DB Research прогнозируют, что в следующие десять лет очень быстро будет развиваться индустрия электромобилей, но на автономные системы управления пока надежды нет. В течение этого десятилетия увеличится спрос на электромобили -
к концу 2020-х каждый пятый проданный автомобиль будет работать на электричестве, а к 2040 году таковых будет половина от общего числа.
Тем не менее беспилотные технологии, несмотря на нынешний "крик моды", не смогут к 2030 году преодолеть бесчисленные препятствия на пути к успешной коммерциализации.
Эксперты Deutsche Bank допускают, что примерно к 2030 году может сбыться вековая мечта о летающих автомобилях. К концу десятилетия только в США ежедневно будут подниматься в воздух 6,5 млн беспилотных летательных аппаратов.
В нескольких прогнозах говорится о различных эффектах, предоставленных "великими технологиями 2020-х годов, которые будут осуществляться при помощи искусственного интеллекта". Один из самых неожиданных прогнозов касается растущей интеграции технологий в общество, что повысит спрос на специалистов в области философии и лингвистики.
Причиной этого является слабая способность искусственного интеллекта принимать этические решения. Именно поэтому как представители бизнеса, так и государственные органы будут нуждаться в гуманитарных специалистах - с философским образованием и видением вещей, которое позволяет успешно определять различные языковые и культурные нюансы.
Что касается социальной политики - в этой области тоже было сделано несколько прогнозов. Например, в течение десятилетия актуальными станут вопросы, которые в настоящее время не обсуждаются. Одной из таких тем является продолжающийся рост цен на недвижимость и нехватка достойного жилья, что фактически толкает молодое поколение в руки популистских политиков, которые могут заявить о своей способности контролировать цены на жилье или даже национализировать жилищный фонд.
Другой темой, которая в настоящее время еще не так актуальна, является потеря доверия к Европейскому союзу и его институту. Это может привести к тому, что все больше евроскептиков начнут приходить к власти в разных странах, создавая своеобразную центробежную силу, которая фактически усугубит раскол внутри общества и усилит сепаратистские движения в определенных регионах.
Также важно упомянуть экономическую ситуацию в странах Южной Европы.
Активность популистов, которые уже сформировали правительство в Греции и Италии, может стать "началом большой волны, которая пройдет через все десятилетие".
Однако важнее социально-политических событий в более развитых странах, по мнению экспертов Deutsche Bank, станет тема конфликта поколений. Старение населения приведет к увеличению числа людей предпенсионного и пенсионного возраста. Это означает, что политические силы, которые обещают щедрую социальную поддержку, а также заботятся о "прекрасной старости", имеют больше шансов на победу на выборах.
Еще один прогноз: постепенное увеличение роли оплачиваемой рабочей силы. В условиях старения общества и растущей нехватки молодых и квалифицированных специалистов это может привести к тому, что в конце 2020-х годов люди будут работать шесть часов в день вместо восьми.