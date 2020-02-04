Молодожёны не попали на свою свадьбу и устроили телемост. Все из-за коронавируса

Молодожёны из Сингапура не смогли присутствовать на своей свадьбе из-за недавней поездки в китайскую провинции Хунань, которая находится недалеко от города Ухань, эпицентра коронавируса нового типа.
Как пишет "Медуза", гости переживали заразиться коронавирусом, поскольку инкубационный период составляет 14 дней. Переносить свадьбу и нарушать карантин пара не захотела, они решили эту проблему иначе: организовали телемост прямо из карантина.
In sickness and in health, in person and in live-stream?— AsiaOne (@asiaonecom) February 4, 2020
Wuhan virus: Couple stays home, attends own wedding via live-stream https://t.co/EUNjn2xZG5 pic.twitter.com/fgubOMBZKV
Мистер Ю и его жена были выведены на большой экран в зале ресторана при отеле в Сингапуре, где собрались гости торжества.
Пара видела гостей на экране ноутбука. Молодожёны активно участвовали в праздновании: вызывали гостей на сцену, шутили, смеялись, слушали тосты и пили шампанское. Таким образом, супруги смогли создать иллюзию своего присутствия.
受新冠肺炎影响，从中国返回的新人，自我隔离14天，在酒店摆婚宴，连线直播“招待”宾客，举杯畅饮。https://t.co/EC37FMw6Ck#Singapore pic.twitter.com/Gu3z5vFcst— Shin Min Daily News (@shinmindaily) February 3, 2020
Супруги оценили торжество, невзирая на то, что некоторых свадебных традиций по ясным причинам не было. Например, торжественного появления невесты.
Пара очень оптимистична и отмечает, что их свадьба получилась весьма уникальной!