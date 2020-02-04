Молодожёны не попали на свою свадьбу и устроили телемост. Все из-за коронавируса

Как пишет "Медуза", гости переживали заразиться коронавирусом, поскольку инкубационный период составляет 14 дней. Переносить свадьбу и нарушать карантин пара не захотела, они решили эту проблему иначе: организовали телемост прямо из карантина.

In sickness and in health, in person and in live-stream?



Wuhan virus: Couple stays home, attends own wedding via live-stream https://t.co/EUNjn2xZG5 pic.twitter.com/fgubOMBZKV — AsiaOne (@asiaonecom) February 4, 2020

Мистер Ю и его жена были выведены на большой экран в зале ресторана при отеле в Сингапуре, где собрались гости торжества.

Пара видела гостей на экране ноутбука. Молодожёны активно участвовали в праздновании: вызывали гостей на сцену, шутили, смеялись, слушали тосты и пили шампанское. Таким образом, супруги смогли создать иллюзию своего присутствия.

Супруги оценили торжество, невзирая на то, что некоторых свадебных традиций по ясным причинам не было. Например, торжественного появления невесты.