Вт, 4.02.2020
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Молодожёны не попали на свою свадьбу и устроили телемост. Все из-за коронавируса

ФОТО: twitter.com/shinmindaily

Молодожёны из Сингапура не смогли присутствовать на своей свадьбе из-за недавней поездки в китайскую провинции Хунань, которая находится недалеко от города Ухань, эпицентра коронавируса нового типа.

Как пишет "Медуза", гости переживали заразиться коронавирусом, поскольку инкубационный период составляет 14 дней. Переносить свадьбу и нарушать карантин пара не захотела, они решили эту проблему иначе: организовали телемост прямо из карантина.

Мистер Ю и его жена были выведены на большой экран в зале ресторана при отеле в Сингапуре, где собрались гости торжества.

Пара видела гостей на экране ноутбука. Молодожёны активно участвовали в праздновании: вызывали гостей на сцену, шутили, смеялись, слушали тосты и пили шампанское. Таким образом, супруги смогли создать иллюзию своего присутствия.

Супруги оценили торжество, невзирая на то, что некоторых свадебных традиций по ясным причинам не было. Например, торжественного появления невесты.

Пара очень оптимистична и отмечает, что их свадьба получилась весьма уникальной!

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