IKEA впервые в истории закрывает свой магазин

Магазин IKEA в британском городе Ковентри открылся в 2007 году, находится рядом с центром города и располагается в семиэтажном здании, хотя обычно магазины этого гиганта занимают двухэтажные площади.

Причина закрытия в том, что жители чаще предпочитают онлайн-покупки, чтобы товар доставляли к порогу дома. В IKEA в Ковентри работали порядка 350 человек, и в этом году они лишатся рабочих мест. Закрытие магазина - такое происходит впервые в истории IKEA.

Закрыли свои магазины и другие популярные в Великобритании марки, например Debenhams, Mothercare и Sainsbury's, сообщает The Coventry Observer.