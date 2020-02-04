Вт, 4.02.2020
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IKEA впервые в истории закрывает свой магазин

Вывеска IKEA

ФОТО: Reuters / Scanpix

С учетом изменений привычек потребителей мебельный гигант IKEA  вынужден закрыть свой магазин в Великобритании. 

Магазин IKEA в британском городе Ковентри открылся в 2007 году, находится рядом  с центром города и располагается в семиэтажном здании, хотя обычно магазины этого гиганта занимают двухэтажные площади. 

Причина закрытия в том, что жители чаще предпочитают онлайн-покупки, чтобы товар доставляли к порогу дома. В IKEA в Ковентри работали порядка 350 человек, и в этом году они лишатся рабочих мест. Закрытие магазина - такое происходит впервые в истории IKEA. 

Закрыли свои магазины и другие популярные в Великобритании марки, например Debenhams, Mothercare и Sainsbury's, сообщает The Coventry Observer.

Представители IKEA отмечают: для того, чтобы сохранить магазин и не допустить его закрытия, было предложено несколько инициатив, проведены разного рода реорганизации, но все это не принесло результата. Уменьшить магазин - также не представлялось возможным. Всего в Великобритании работают 22 магазина IKEA.

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