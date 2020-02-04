Сокрытие фактов и плата за донос: как власти Китая борются с коронавирусом

Weibo Доктор Ли Вэньлян поместил свою фотографию из больницы в соцсети Weibo. Он предупреждал об эпидемии за несколько недель до ее возникновения

По официальным данным, от вируса умерли уже 427 человек, более 20 тысяч заболели. В основном все заразившиеся - жители Китая, однако вирус распространяется по всему миру.

За пределами Китая подтверждены 150 случаев заражения. Первый смертельный случай вне материковой части страны произошел 2 февраля на Филиппинах, еще один был зарегистрирован во вторник в Гонконге.

История доктора Ли

Незадолго до вспышки смертельного вируса врач-офтальмолог из центральной больницы Уханя Ли Вэньлян предупредил о надвигающейся проблеме своих коллег-медиков, но вскоре к нему пришла полиция и велела ему замолчать.

Месяц спустя, в конце января, доктор Ли подробно описал эту историю в своем посте в китайской социальной сети Weibo, находясь в больнице. У него был обнаружен коронавирус.

Еще в декабре прошлого года в больнице, где он работал, Ли заметил семерых пациентов с вирусом, похожим на вирус атипичной пневмонии (SARS), который стал причиной глобальной эпидемии в 2003 году.

Все семеро было помещены в карантин. Врачи посчитали, что все случаи заболевания так или иначе связаны с рыбным рынком Уханя.

30 декабря Ли Вэньлян написал сообщение в общем чате врачей больницы. В нем он предупреждал коллег о надвигающейся эпидемии и советовал им надевать защитную одежду.

Тогда он еще не знал, что скоро мир столкнется с совершенно новым типом коронавируса, просто понял, что приближается вспышка.

Через четыре дня к нему пришли сотрудники правоохранительных органов и велели подписать документ, в котором врач обвинялся в распространении ложных слухов, причиняющих вред общественному порядку.

"Мы вас предупреждаем, если вы продолжите нагло упрямиться и вести противозаконную деятельность, вы предстанете перед судом. Вам все ясно?", - цитирует доктор Ли бумагу. Внизу от руки он был вынужден написать "Да, мне все ясно".

Ли Вэньлян приложил копию этого документа к своему посту в Weibo. Власти Уханя извинились перед ним за преследование, выяснилось также, что он - один из восьми человек, которых власти проверяли на предмет распространения вредных слухов.

Доктор Ли вспоминает, что в первые недели января чиновники Уханя настаивали, что вирусом, с которым в больницы начали поступать люди, можно заразиться только при прямом контакте с животными. При этом врачам не было дано никаких инструкций о том, как защититься от заболевания.