Рига: столовые для малообеспеченных и суповые кухни - никуда не пропадут

С апреля в Риге количество мест раздачи горячего питания будет увеличено с шести до восьми. Также, как и раньше, по рабочим дням малообеспеченные жители смогут получить порцию горячей еды, предъявив Карту рижанина.
В местах раздачи питания будут доступны и возможности для социализации – например, занятия курсы по приготовлению еды. Также предполагается, что два раза в месяц эти кухни работники Рижской социальной службы, указано в распространенном сегодня сообщении для прессы Департамента благосостояния Рижской думы. Ранее в интернете появилась информация, что кухни закрывают, однако, это не соответствует действительности. Кухни сменят адреса и формат услуги, но никуда не исчезнут.
Места раздачи горячего питания с апреля будут работать на Югле, в Кенгарагсе, Вецмилгрависе, Болдерае, Московском форштадте, Ильгюциемсе или Агенскалнсе, Саркандаугаве и Зиепниеккалнсе. Конкретные адреса станут известны после того, как завершится процедура закупки.
Прежние места раздачи горячего питания будут работать до апреля. Люди, которые используют эту услугу, предупреждены, что адреса изменятся.
Отметим, что помимо столовых для малообеспеченных рижан, есть и суповые кухни. Там любой житель может получить порцию. Таких точек четыре: Даугавгривас 1, на ул. Кр. Барона 56, на ул. Кр. Барона 126 и на ул. Лактас 8, к-1, не предъявляя никаких документов. Нуждающиеся и малообеспеченные лица также могут получить продуктовые пакеты Европейского Союза в десяти местах в Риге. Более подробная информация - по бесплатному информационному телефону 80005055.