Рига: столовые для малообеспеченных и суповые кухни - никуда не пропадут

В местах раздачи питания будут доступны и возможности для социализации – например, занятия курсы по приготовлению еды. Также предполагается, что два раза в месяц эти кухни работники Рижской социальной службы, указано в распространенном сегодня сообщении для прессы Департамента благосостояния Рижской думы. Ранее в интернете появилась информация, что кухни закрывают, однако, это не соответствует действительности. Кухни сменят адреса и формат услуги, но никуда не исчезнут.

Места раздачи горячего питания с апреля будут работать на Югле, в Кенгарагсе, Вецмилгрависе, Болдерае, Московском форштадте, Ильгюциемсе или Агенскалнсе, Саркандаугаве и Зиепниеккалнсе. Конкретные адреса станут известны после того, как завершится процедура закупки.

Прежние места раздачи горячего питания будут работать до апреля. Люди, которые используют эту услугу, предупреждены, что адреса изменятся.