LTV сообщает о возможном обыске в офисе Baltijas Mediju alianse
Возможно, Служба государственной безопасности (ранее Полиция безопасности) (VDD), во вторник вечером, 4 февраля, провела оперативные действия в помещения Baltijas Mediju alianse. Об этом сообщает Латвийское телевидение (LTV).
Офис компании находится в Риге, на улице Гертрудас. Там, по сообщению LTV, прошел обыск сотрудниками VDD.
В состав предприятия Baltijas Mediju Alianse входит телеканал "Первый Балтийский канал", рекламное агентство "Первый Балтийский музыкальный канал" и Baltijas mediju reklāma, Ren TV Baltic, распространитель телевизионных каналов Tem LV, издательство Print Media, а также газеты MK-Латвия, MK-Эстония и порталы этих печатных изданий.
В общей сложности в состав Baltijas Mediju Alianse входит 25 телевизионных каналов в странах Балтии.