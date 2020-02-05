Ср, 5.02.2020
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LTV сообщает о возможном обыске в офисе Baltijas Mediju alianse
Это компания-владелец "Первый Балтийский канал", "МК-Латвия"

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva LÅ«ka / LETA

Возможно, Служба государственной безопасности (ранее Полиция безопасности) (VDD), во вторник вечером, 4 февраля, провела оперативные действия в помещения Baltijas Mediju alianse. Об этом сообщает Латвийское телевидение (LTV).

Офис компании находится в Риге, на улице Гертрудас. Там, по сообщению LTV, прошел обыск сотрудниками VDD. 

В состав предприятия Baltijas Mediju Alianse входит телеканал "Первый Балтийский канал", рекламное агентство "Первый Балтийский музыкальный канал" и Baltijas mediju reklāma, Ren TV Baltic, распространитель телевизионных каналов Tem LV, издательство Print Media, а также газеты MK-Латвия, MK-Эстония и порталы этих печатных изданий. 

В общей сложности в состав Baltijas Mediju Alianse входит 25 телевизионных каналов в странах Балтии.

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