LTV сообщает о возможном обыске в офисе Baltijas Mediju alianse

Офис компании находится в Риге, на улице Гертрудас. Там, по сообщению LTV, прошел обыск сотрудниками VDD.

В состав предприятия Baltijas Mediju Alianse входит телеканал "Первый Балтийский канал", рекламное агентство "Первый Балтийский музыкальный канал" и Baltijas mediju reklāma, Ren TV Baltic, распространитель телевизионных каналов Tem LV, издательство Print Media, а также газеты MK-Латвия, MK-Эстония и порталы этих печатных изданий.