В "Скорой" объяснили, почему сотрудники иногда бывают в защитной форме

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) в социальных сетях распространила объяснение, почему сотрудники "Скорой" иногда бывают в желтой защитной одежде.
"Если к медикам NMPD обращается пациент с симптомами, похожими на грипп, и человек в течение последних 14 дней вернулся из Китая, бригада на вызов прибудет в средствах индивидуальной защиты, как это рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения.
Это профилактические меры для нашей общей защиты здоровья на тот случай, если анализы подтвердят наличие нового коронавируса 2019-nCoV", - поясняет служба.
Также подчеркивается, что в Латвии не было зарегистрировано ни одного случая нового коронавируса, и нет причин для беспокойства.