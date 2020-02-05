Ср, 5.02.2020
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В "Скорой" объяснили, почему сотрудники иногда бывают в защитной форме

ФОТО: NMPD

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) в социальных сетях распространила объяснение, почему сотрудники "Скорой" иногда бывают в желтой защитной одежде. 

"Если к медикам NMPD обращается пациент с симптомами, похожими на грипп, и человек в течение последних 14 дней вернулся из Китая, бригада на вызов прибудет в средствах индивидуальной защиты, как это рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения.

Это профилактические меры для нашей общей защиты здоровья на тот случай, если анализы подтвердят наличие нового коронавируса 2019-nCoV", - поясняет служба.

Также подчеркивается, что в Латвии не было зарегистрировано ни одного случая нового коронавируса, и нет причин для беспокойства.

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