В "Скорой" объяснили, почему сотрудники иногда бывают в защитной форме

"Если к медикам NMPD обращается пациент с симптомами, похожими на грипп, и человек в течение последних 14 дней вернулся из Китая, бригада на вызов прибудет в средствах индивидуальной защиты, как это рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения.