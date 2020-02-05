Осужденный в Эстонии убийца ведет Instagram из дома: близкие жертвы в шоке

Растерянность, беспомощность, унижение

Мать Насти Катрин Конах, спустя две недели после публикации фотографий все еще не получив объяснения произошедшего от Вируской тюрьмы, написала письмо в Rus.Postimees:

"У нас маленькая страна, и я чувствовала и чувствую, что мою боль разделяют тысячи людей. Я очень всем благодарна за поддержку.

Суд над убийцей состоялся в 2019 году, длился два месяца, и каждую минуту я умирала там со своей девочкой (...) Поверьте, моей Насте было очень страшно и очень больно.

6 мая 2019 года подсудимый Артем Дроников был осужден по статье "убийство, совершенное мучительным или жестоким способом”, 21 сентября 2019-го приговор вступил в законную силу. Смягчающих обстоятельств суд не нашел, подсудимый свою вину не признал и не раскаялся в содеянном. Я как пострадавшая согласилась с государством, которое с помощью судебной и пенитенциарной системы обещало справедливое наказание для убийцы моей дочери.

Одна из фотографий в Instagram, которые напугали друзей и родственников убитой Насти. В центре - осужденный за убийство Артем Дроников у себя дома. ФОТО: Фото читателя.

Но 14 января 2020 года я ощутила полную растерянность, беспомощность, унижение и огромную злость на систему. В социальных сетях я увидела фотографию Дроникова в домашней обстановке в кругу семьи, потом мне начали звонить подруги моей дочери. Это те дети, которые давали показания против него в суде. Они были в панике, увидев эти фотографии, посчитав, что он освобожден. Они боятся мести и преследований с его стороны".

Катрин Конах связалась с прокурором, которая вела уголовное дело. Она с благодарностью отзывается о прокуроре, объяснившей ей ситуацию, хотя это не входило в ее обязанности. Прокурор выяснила, что осужденный 14 января действительно находился дома, но вечером снова был доставлен в тюрьму. Все это время он был под надзором конвойных и потому не мог запугивать свидетелей или кому-то угрожать.

Тем не менее Катрин была ошарашена тем, что не родственники осужденного пришли на свидание в тюрьму, а убийцу отпустили погостить домой всего через три с небольшим месяца после того, как приговор вступил в силу. Отдельный вопрос: почему охрана не пресекла фотосъемку и не запретила выкладывать фотографии в соцсети?

"В обществе идут дискуссии о системе исполнения наказаний, о правах подсудимых и осужденных. Но очень мало говорят о правах жертв и пострадавших. Я не хочу показаться мстительной и злобной, но я чувствую огромную несправедливость в отношении меня. Почему преступник чувствует себя героем, а я ощущаю себя растоптанной жертвой?

Пожалуйста, поддержите меня! Я считаю, что это безнравственно и аморально, но я не могу в одиночку бороться с системой, которая мне даже не отвечает", - написала Катрин в Rus.Postimees.

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