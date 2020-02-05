Ср, 5.02.2020
Кофе мы пьем из обычных кружек, которые потом просто моем. Соки привозят в стеклянных банках, которые мы сдаем на переработку. И мы собираемся отказаться от воды в пластиковых бутылках. Поставим фильтры и будем пить воду из-под крана. Янис Палкавниекс, представитель компании Draugiem Group

Латвия и коронавирус: четыре подозрения, ни одно не подтвердилось

Иллюстративное фото

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В Латвии уже в четырех случаях возникали подозрения на возможное заболевание коронавирусом, но ни один из них не подтвердился, сообщил руководитель клиники неотложной медицины и приема пациентов Латвийского центра инфектологии (LIC) Рижской Восточной клинической университетской больницы Алексей Вишняков.

Все пациенты, которые были обследованы в инфекционной больнице, недавно побывали в Китае. Один из пациентов обратился в LIC сам, а остальные были доставлены медиками Службы неотложной медицинской помощи (NMDP).

Видео: Демонстрация готовности Центра инфектологии к коронавирусу

Вишняков подчеркнул, что, если у человека появился насморк или кашель, независимо от того, побывал ли он в Китае, нужно оставаться дома.

"Каждый должен чувствовать ответственность за то, как инфекция распространяется, а также помнить, что симптомы нового вируса похожи на симптомы гриппа", - сказал руководитель клиники.

По словам врача, если после возвращения из Китая у человека появились характерные для вируса симптомы - боль в горле, насморк, сухой кашель и повышенная температура - важно оставаться дома и связаться со своим семейным врачом. Симптомы оценят эпидемиологи и примут решение - отправлять за пациентом бригаду скорой помощи или оставить его дома.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле подчеркнула, что медицинские учреждения Латвии готовы к приему заболевших коронавирусом и сегодняшний визит в Восточную больницу это подтвердил.

Винькеле выразила уверенность, что предоставляемая медиками информация поможет латвийцам чувствовать себя в безопасности, так как "система здравоохранения в состоянии отследить, изолировать и вылечить" пациентов в случае коронавируса.

"Если вы чихаете и кашляете, не нужно строить из себя героев. Если не хотите подумать о себе, это ваш выбор, но нужно думать об обществе в целом", - подчеркнула министр.

Галерея: Демонстрация готовности Центра инфектологии к коронавирусу

Читать также

Актуально

НАВЕРХ