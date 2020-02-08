По вине стоматолога людям пришлось делать операции на сердце, один из пациентов скончался

Пятнадцать клиентов доктора Джона Веккионе, который руководил North Jersey Oral Maxillofacial Reconstructive Surgery LLC на озере Бадд, заболели бактериальным эндокардитом во временной период с 2012 по 2014 год из-за "нарушений методов профилактики инфекций".

Врач игнорировал инфекционные протоколы и даже после ряда предупреждений, в том числе он отказывался от использования стерильной воды или стерильного физиологического раствора во время хирургических процедур, неправильно хранил флаконы с однодозовыми препаратами, не соблюдал стерильность и неправильно обращался и утилизировал иглы и шприцы.

Вызванный лечением зубов бактериальный эндокардит является редким заболеванием, но после лечения зубов у врача 12 пациентам потребовалась операция на сердце, а один из пациентов умер.

Неизвестный 54-летний мужчина, который стал пациентом Веккионе, скончался в ноябре 2013 года, спустя девять месяцев после того, как врач вырвал один из его зубов. После процедуры у мужчины поднялась температура, появилась ночная потливость, он начал терять вес. Мужчина перенёс операцию по замене сердечного клапана. Хотя и операция по замене прошла успешно, пациент скончался от постоперационной инфекции, обусловленной компликациями эндокардита.

У целого ряда пациентов возникли такие симптомы, как боль в животе, тошнота и рвота, шум в сердце и лихорадку и ещё несколько симптомов, которые и сподвигли их обратиться к другим врачам. У всех пациентов инфекция привела к возникновению эндокардита. Ранее у этих людей не было констатировано проблем с сердцем.

"Доктор Веккионе потратил годы на то, чтобы отрицать какую-либо ответственность за инфекции, которыми заражены пациенты, находящиеся под его опекой", - CNN приводит слова Говарда Пайна, исполняющего обязанности директора Отдела по вопросам защиты прав потребителей.