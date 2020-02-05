Дело Замиры Гаджиевой: лондонский суд дал старт охоте на необъяснимо богатых иностранцев в Британии

Новые предписания (Unexplained Wealth Orders) можно выписывать только с санкции Высокого суда и лишь двум категориям людей: политически заметным фигурам из-за пределов Европы и любым подозреваемым в тяжких преступлениях, без оглядки на гражданство.

Ордер Гаджиевой - первый в своем роде - правоохранительные органы выписали в феврале 2018 года. Три новых дела вскоре должны дойти до суда. Не все фигуранты названы по имени, но ранее представители NCA обещали выписать ордеры людям из Африки, Южной Азии, бывшего СССР и России.

Вердикт обрадовал NCA.

"Это новый закон, и мы понимали, что дело дойдет до суда, - сказала один из руководителей NCA Сара Притчард. - Мы довольны сегодняшним решением. Создан прецедент, который поможет нам в последующих тяжбах по поводу ордеров на необъяснимое богатство".

Гаджиева оспаривала предписание по нескольким пунктам.

Здравый смысл против формальности

Поскольку закон относит к политически заметным фигурам должностных лиц, наделенных полномочиями от имени государства или международной организации, а также их приближенных, включая близких родственников, Гаджиева утверждала, что британские правоохранительные органы должны были для начала доказать факт наделения ее мужа такими полномочиями.

Другими словами, представить свидетельство того, что на посту главы госбанка он выполнял государственные функции, а не просто управлял бизнесом.

Адвокаты властей парировали официальным разъяснением к закону, на котором Гаджиева построила апелляцию. В разъяснении записано, что политически заметной фигурой в делах, связанных с отмыванием денег, следует считать не только политиков и чиновников, но и ряд других лиц, включая, например, бухгалтера оппозиционной партии или топ-менеджера госкомпании.

Под последнюю категорию и попадает муж Гаджиевой Джахангир.

Гаджиева говорит, что следователи должны были для начала доказать, что глава госбанка в Азербайджане исполняет государственную функцию, и объяснить, кто и каким именно способом наделил его этими полномочиями.

Адвокаты властей возразили против такой трактовки закона. Ордер - инструмент предварительного дознания, отметили они, и следователи не обязаны разбираться в тонкостях процедур "наделения полномочиями" в иностранных государствах.

Достаточно здравого смысла, а на крайний случай - упомянутых разъяснений к закону, в которых руководители госкорпораций включены в круг политически заметных фигур.

Гаджиева поспорила и с тем, что судья посчитал МБА госбанком. Следователям сначала нужно доказать, что власти Азербайджана учредили его для коммерческой деятельности от имени правительства и оно непосредственно причастно к управлению, полагает жена госбанкира.

Ничего такого в британских законах нет, достаточно здравого смысла и общепринятого в Европе понятия о владельцах и бенефициарах бизнеса, парировали адвокаты властей и назвали аргументы Гаджиевой "оторванными от реальности".

В отчетности МБА в бытность ее мужа главой банка напрямую указывалось, что он контролируется государством, а сам Гаджиев говорил, что 50,2% банка принадлежит правительству, говорится в аргументах британской стороны.

К тому же, для целей борьбы с отмыванием денег британцы вольны пользоваться собственными критериями, отметил один из трех судей на процессе. Даже если Азербайджан или другая страна запишут в своих законах, что госбанк не является госбанком, английский суд рассмотрит фактическое положение вещей, а не формальный статус, закрепленный в законе иностранного государства.