В Латвии появилась уникальная "скорая" для недоношенных малышей

Когда в одной из латвийских больниц рождается недоношенный или тяжелобольной малыш, на такие вызовы едет специализированная бригада - неонатолог, медсестра и водитель. Вызовы поступают из больниц, в которых нет специальных отделений для таких детей - их перевозят или в Детскую клиническую университетскую больницу, в отдельных случаях - в больницу им. П. Страдиня или в Рижский роддом. В прошлом году таких вызовов было 562.

В общей сложности каждые сутки работают 30 человек, чтобы обеспечить специализированную помощь малышам в тяжелом состоянии.

До середины 2018 года в Латвии была только одна такая бригада. Однако благодаря оптимизации NMPD удалось сэкономить и направить средства на создание второй бригады и приобретение специального транспорта.

В новой "скорой" установлено дорогостоящее оборудование, благодаря которому уже по дороге в больницу малышу окажут помощь на необходимом уровне.

В среду, 5 февраля, состоялась презентация новой "скорой" - это единственный в странах Балтии экземпляр, оборудованный защитой от внешних факторов, например, вибрации от езды.

В машине есть специальный инкубатор на носилках, в который помещают малыша и переносят из больницы в "скорую", а затем в специализированное отделение. Также имеется аппарат искусственной вентиляции легких и другое важное оборудование.

В интервью телеканалу TV3 неонатолог Юрис Шлейерс рассказал, что, по статистике, около 10% новорожденных нуждаются в помощи. "Вопрос - как мы предоставляем эту помощь, насколько качественно. Мы должны сделать все, чтобы у ребеночка была эта жизнь. В такой машине мы можем обеспечить высококачественный уход", - сказал специалист.

"Это космос, мы развиваемся, вся эта аппаратура делает нас уникальными. Но без знаний ни одна аппаратура работать не будет", - отметила на презентации медсестра Винета Берзиня.

Стоимость нового авто, как сообщает TV3, составляет 300 тысяч евро. За рулем ездят лучшие и самые опытные водители, а сам автомобиль будет использоваться только для детей - чтобы сохранить бактериологическую среду, которая очень важна, ведь пациенты в этой "скорой" бывают невероятно маленькими - например, весом в 500 граммов.

В распространенном сообщении для СМИ NMPD указало, что таких машин больше нет ни в одной из стран Балтии.