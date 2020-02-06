Даугавгрива: девочки уговорили маму сдать агрессивного отца полиции

В конфликт между родителями вмешалась младшая сестра звонившей девочки. Она хотела защитить маму, но, отец ударил и ее - 13-летняя девочка упала и ударилась об стену. Старшая сестра решила позвать на помощь полицию, сообщает RPP.

Прибывших на место полицейских у подъезда встретила 15-летняя девочка. Она отвела их в квартиру, где находилась мать и младшая сестра. Сотрудники полиции решили вызвать «скорую». Пока медики ехали, женщина рассказала, что муж после драки сразу же уснул. Полицейские ей сообщили, что она может написать заявление, и мужа заберут, но, женщина отклонила это предложение, сославшись на то, что он снова вернется.

Однако, это не так: сотрудники RPP рассказали ей, что в случае, если она напишет заявление и даст ход делу, агрессивному супругу запретят приближаться к дому восемь дней, а после этот срок можно продлить. Если мужчина нарушит предписание, его привлекут к уголовной ответственности.

Пока полицейские рассказывали пострадавшей о возможности избавиться от агрессора, приехали медики - женщине и девочкам госпитализация не потребовалась.

Девочки уговорили мать написать заявление. После того, как она это сделала, полицейские разбудили ее супруга, и попросили объяснить причины нападения на членов своей семьи. Нетрезвый мужчина стал браниться и курить в присутствии детей. Его попросили собрать вещи, так как он не скоро вернется домой. Мужчина был недоволен этим, не мог успокоиться, мешал работать полицейским - его задержали за мелкое хулиганство.