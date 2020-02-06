Дети из Лапмежциемса просят королеву Дании спасти Кристине Мисане

Рисунки подготовили дети, которые посещают художественный кружок в дневном центре Zaķīšu pirtiņa в Лапмежциемсе. Обычно, в конце каждого занятия у них есть свободное время, которое в среду, 5 февраля, они посвятили рисункам для королевы Дании. Посредством творческих работ дети попросят королеву Маргрете II вернуть детям маму - Кристине Мисане.

"Я рисую, как мама взялась с ребенком за руки. Я рисую сердечко, это означает любовь - мама всегда рядом, когда тебе плохо", - говорит Элза, усердно выводя карандашом линии.

"Я рисую себя и свою маму, чтобы королева знала, как нужны мамы", - прокомментировала свою работу Алина.

Школьница Мелиса, которая рисует ребенка в утробе матери, говорит, что "сошла бы с ума", если бы долго не видела самого главного человека - свою маму. "Я очень надеюсь, что у нас получится, маму освободят. Если бы я была в такой ситуации, мое сердце бы разбилось", - поделилась Мелиса.

Среди рисунков - работы детей Кристине Мисане, а также малышей с онкологическим диагнозом. Автор идеи с рисунками - руководитель общества Bērnu draugi Ивета Зиемеле. В интервью телеканалу она указала, что все юридические аспекты исчерпаны, и единственное, что можно сделать - обратиться напрямую к королеве.

"Мы понимаем, что это единственное, что мы можем сделать. Сейчас королева может взмахнуть волшебной палочкой и может быть, чудо случится". Зиемеле обещает передать королеве Маргрете II все рисунки, сколько бы их не было.

Кристине Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования. В ЮАР ей грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.