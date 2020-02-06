Важный день в Рижской думе: сохранит ли пост Буров?

В 10.00 созвано внеочередное заседание думы, в повестку дня которого включен вопрос о займе на строительство путепровода в Саркандаугаве.

Скорее всего, это будет третье подряд заседание, на котором не удастся собрать кворум, что даст основания для роспуска думы.

Как сообщалось, согласно имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, Буров договорился с оппозицией созвать три заседания думы без кворума, что создаст юридическую основу для ее роспуска.

Два заседания были созваны вчера, 5 февраля, но не состоялись.

Предложение о выражении недоверия Бурову внесли фракция "Согласия" и депутатский блок "Риге!", которые считают, что он единолично взял на себя руководство думой и нарушает коалиционный договор.

"Согласие" также заявило, что не поддержит бюджет столицы на 2020 год, пока у власти будет Буров.

Руководитель фракции национального объединения Visu Latvijai! (VL-TB/LNNK) Дайнис Лоцис сообщил, что депутаты оппозиционных фракций Рижской думы не будут голосовать за отставку Бурова, так как до роспуска думы осталось несколько недель и оппозиция не хочет создавать почву для формирования новой коалиции.

Таким образом, прогнозируется, что Буров свой пост сохранит.

Комментируя смену позиции, Лоцис сказал, что оппозиция Бурова не поддерживает, но считает, что в нынешнем составе дума работать не способна, то есть поддерживает ее роспуск.