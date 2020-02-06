Бузова - первая российская знаменитость, которую оденет сам Жан-Поль Готье

Модный модельер посетил Москву во время премьеры своего Fashion Freak Show. На пресс-конференции журналисты спросили его, с кем из наших знаменитостей он бы посотрудничал. Законодатель мира моды отметил, что его предпочтения относятся к разным сферам шоу-бизнеса, однако, если говорить о музыкантах, то это Бузова. Они уже успели познакомиться!
К тому же 67-летний кутюрье не против создавать костюмы для российского кино, сообщает агентство "Москва". Готье не раз одевал героев кинокартин, включая из популярной фантастического фильма "Пятый элемент".
После знакомства с Готье певица уже сообщила о своих впечатлениях в своём Instagram-аккаунте. Ольга рассказала, что общение с модельером длилось больше часа, а за это время она успела получить от него признание в любви.
"Мы договорились с месье Готье, о том, что он станет дизайнером костюмов для моего нового шоу. Приятно оказаться в списке мировых звезд, таких, как Мадонна, Кайли Миноуг, Милен Фармер. И да, я стала первым российским артистом, с которым месье Готье будет работать и создавать образы", — признала Бузова.
Напомним, в декабре Ольга Бузова представила новый клип на песню "Не виновата". В нем она практически повторила знаменитый образ поп-иконы Мадонны.
Ольга примерила экстравагантный и провокационный образ, который напомнил знаменитый конусообразный Мадонны от Жана-Поля Готье. Кто знает, возможно, именно это послужило толчком к желанию модельера познакомиться с артисткой.