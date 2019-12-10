Новый клип Бузовой: пародия на Мадонну и конусообразный корсет от Жана-Поля Готье

Ранее звезда на своей странице в Instagram представила новый трек "Не виновата". Телеведущая подчеркнула, что это будет новый новогодний хит.

Текст песни посвящен отношениям.

"Тема актуальна, девочки мои. Давайте признавайтесь, знакомо? Насколько часто вам встречаются мужчины, которые заняты исключительно собой, своими делами и увлечениями настолько сильно, что совсем забывают оглянуться по сторонам и увидеть рядом прекрасных девушек? Эх, эта статистика..." - написала Ольга.

Бузова отметила, что девушки уделяют так много времени внешности, потому что хотят понравиться парням. По мнению певицы, женщинам необходимы комплименты, восхищение и современные танцы.

Кроме того, Ольга примерила экстравагантный и провокационный образ, который напомнил знаменитый конусообразный Мадонны, который создал Жан-Поль Готье.

Видео было опубликовано на канале Ольги 9 декабря. На данный момент его посмотрело свыше 1 миллиона человек. Положительно его оценили 28 тысяч человек, но существенно растут и дизлайки. Сейчас их 17 тысяч.

"Тимати и Гуф выдохнули с облегчением. Теперь не они лидеры по дизлайкам", "Н 2 минуте уже выключила", "Диз за рекламу в клипе", "Зачем это снимать?" - писали фолловеры.