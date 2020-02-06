Чт, 6.02.2020
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Принудительный карантин: тысячи пассажиров заперты на японском лайнере из-за коронавируса

Круизный лайнер Diamond Princess. 6 февраля, 2020

ФОТО: EPA/Scanpix

Японский круизный лайнер Diamond Princess с 3711 людьми на борту сошел с рейса и пришвартовался в порту Йокогамы, не выпуская пассажиров. Ранее в среду в больницу были доставлены десять человек, зараженных коронавирусом. На следующий день заболевание было обнаружено еще у десяти пассажиров, сообщает издание The Japan Times.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в Японии достигло 45 человек.

Эвакуация зараженных коронавирусом пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess, 6 февраля, 2020

ФОТО: Reuters/ScanPix

Японские медики взяли образцы анализов у 273 человек из 3711 пассажиров и членов экипажа, оказавшихся на борту лайнера.

Карантин на Diamond Princess начался после того, как случай китайского коронавируса был выявлен у 80-летнего пассажира, который находился на судне в прошлом месяце и сошел с лайнера в Гонконге. 

Пассажирам сообщили, что на борту лайнера им в принудительном порядке придется провести две недели — карантин касается также тех, чьи анализы дали отрицательный результат.

Сообщается, что запертые на борту пассажиры жалуются на неизвестность и скуку.

ФОТО: AFP / Scanpix

Случаи заражения новым типом китайского коронавируса констатированы более чем в 20 странах мира. Число инфицированных в Китае уже превысило 28 тыс. человек, 563 случая имели летальный исход.

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