Принудительный карантин: тысячи пассажиров заперты на японском лайнере из-за коронавируса

Японский круизный лайнер Diamond Princess с 3711 людьми на борту сошел с рейса и пришвартовался в порту Йокогамы, не выпуская пассажиров. Ранее в среду в больницу были доставлены десять человек, зараженных коронавирусом. На следующий день заболевание было обнаружено еще у десяти пассажиров, сообщает издание The Japan Times.
Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в Японии достигло 45 человек.
Японские медики взяли образцы анализов у 273 человек из 3711 пассажиров и членов экипажа, оказавшихся на борту лайнера.
Карантин на Diamond Princess начался после того, как случай китайского коронавируса был выявлен у 80-летнего пассажира, который находился на судне в прошлом месяце и сошел с лайнера в Гонконге.
Пассажирам сообщили, что на борту лайнера им в принудительном порядке придется провести две недели — карантин касается также тех, чьи анализы дали отрицательный результат.
Сообщается, что запертые на борту пассажиры жалуются на неизвестность и скуку.
Случаи заражения новым типом китайского коронавируса констатированы более чем в 20 странах мира. Число инфицированных в Китае уже превысило 28 тыс. человек, 563 случая имели летальный исход.