Принудительный карантин: тысячи пассажиров заперты на японском лайнере из-за коронавируса

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в Японии достигло 45 человек.

Эвакуация зараженных коронавирусом пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess, 6 февраля, 2020 ФОТО: Reuters/ScanPix

Японские медики взяли образцы анализов у 273 человек из 3711 пассажиров и членов экипажа, оказавшихся на борту лайнера.

Карантин на Diamond Princess начался после того, как случай китайского коронавируса был выявлен у 80-летнего пассажира, который находился на судне в прошлом месяце и сошел с лайнера в Гонконге.

Пассажирам сообщили, что на борту лайнера им в принудительном порядке придется провести две недели — карантин касается также тех, чьи анализы дали отрицательный результат.

Сообщается, что запертые на борту пассажиры жалуются на неизвестность и скуку.

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