"Новая фишка": Рудова в образе девушки с жемчужной сережкой, Бородина - средневековой дамы

Например, 34-летняя Ольга Бузова с помощью приложения смогла перевоплотиться в даму эпохи Ренессанса. "Мои приключения в Средневековье", — написала Ольга под снимком. Певица также решила примерить образ принца Леопольда Саксен-Кобургского, портрет которого находится в "Эрмитаже".

ФОТО: instagram.com/buzova86/

ФОТО: instagram.com/buzova86/

ФОТО: instagram.com/buzova86/

Вслед за Бузовой тренд поддержала и 36-летняя актриса Наталья Рудова. Знаменитость показала себя на картине Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой". "Красота эпохи барокко", — говорится в надписи под снимком.

К слову, некоторым пользователями Сети девушка на снимке напомнила другую актрису — Елену Корикову.

36-летняя Ксения Бородина тоже решила поучаствовать и "поиграть" с образом. Первым преображением стало произведение немецкого художника Юлиуса Гюбнера. На картине изображена его возлюбленная Полина Шарлотта сразу же после свадьбы. Подписчики подчеркнули, что данный образ ей очень к лицу.

"Теперь можно смотреть на себя в Средневековье. Вот такие варианты мне выдало приложение, что думаете?" — обратилась звезда к фанатам.

В стороне и не осталась 24-летняя девушка Тимати. Анастасия Решетова представила себя в роли французской художницы мадам Лебрен. "Поигралась с новой фишкой", — написала в своём аккаунте.

ФОТО: instagram.com/volkonskaya.reshetova/