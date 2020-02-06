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  • "Новая фишка": Рудова в образе девушки с жемчужной сережкой, Бородина - средневековой дамы

"Новая фишка": Рудова в образе девушки с жемчужной сережкой, Бородина - средневековой дамы

ФОТО: instagram.com/rudovanata/borodylia/

Знаменитости уже начали опробовать новое приложение, разрешающее примерить на себя образы исторических личностей,а также персонажей известных картин. Наталья Рудова, Ксения Бородина, Ольга Бузова и Анастасия Решетова уже поделились своими фото в этих образах. 

Например, 34-летняя Ольга Бузова с помощью приложения смогла перевоплотиться в даму эпохи Ренессанса. "Мои приключения в Средневековье", — написала Ольга под снимком. Певица также решила примерить образ принца Леопольда Саксен-Кобургского, портрет которого находится в "Эрмитаже".

ФОТО: instagram.com/buzova86/

ФОТО: instagram.com/buzova86/

ФОТО: instagram.com/buzova86/

Вслед за Бузовой тренд поддержала и 36-летняя актриса Наталья Рудова. Знаменитость показала себя на картине Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой". "Красота эпохи барокко", — говорится в надписи под снимком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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К слову, некоторым пользователями Сети девушка на снимке напомнила другую актрису — Елену Корикову. 

36-летняя Ксения Бородина тоже решила поучаствовать и "поиграть" с образом. Первым преображением стало произведение немецкого художника Юлиуса Гюбнера. На картине изображена его возлюбленная Полина Шарлотта сразу же после свадьбы. Подписчики подчеркнули, что данный образ ей очень  к лицу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Теперь можно смотреть на себя в Средневековье. Вот такие варианты мне выдало приложение, что думаете?" — обратилась звезда к фанатам.

В стороне и не осталась 24-летняя девушка Тимати. Анастасия Решетова представила себя в роли французской художницы мадам Лебрен. "Поигралась с новой фишкой", — написала в своём аккаунте. 

ФОТО: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

ФОТО: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

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