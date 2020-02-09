"Золотая клетка": в судьбу девочки, которая пять лет живёт в московской больнице, вмешался суд

Корреспондент "Медузы" побывала на слушании этого дела и рассказала, как оно проходило. Предлагаем краткое изложение дела по материалам издания.

Коротко о деле

Девочка родилась в 2014 году в престижной московской клинике "Мать и дитя". После выписки мать Татьяна Максимова вернула девочку в отделение патологии новорожденных, утверждая, что ребенок болен.

Все пять лет пребывание девочки в больнице оплачивал ее отец Юрий Зинкин.

В клинике убеждены, что ребенку не требуется стационарное лечение. В марте 2019 года там попросили забрать ребенка. Однако родители не сделали этого ни в июле, когда девочку выписали, ни в сентябре, когда районный суд обязал родителей взять дочь домой.

Известно, что у родителей девочки есть еще трое сыновей: 2003, 2008 и 2011 годов рождения. Мальчики находятся на домашнем обучении и также ограничены в общении с окружающим миром.

Просьбы забрать девочку из клиники были и до суда

На втором судебном слушании прозвучало, что отцу ребенка Юрию Зинкину многократно говорили забрать дочь из стационара. В очередной раз ситуация обострилась в 2018 году, когда ему вручили письменное заявление о том, что его дочери не требуется лечение в больнице.

"В этой беседе Юрий Юрьевич сказал:

"Делайте, что хотите. Я никого не боюсь. У меня никто из детей не учится в школе, потому что там наркотики и алкоголь.

У меня все на домашнем обучении, под контролем. И опекой меня не пугайте", — рассказала на суде сотрудница перинатального медицинского центра "Мать и Дитя" Екатерина Ларина.

"А мы действительно, я честно скажу, боялись ситуации, когда мы вынесем спор на опеку, придет злобная опека — простите, уважаемые представители —

изымет сразу ребенка, да, из золотой клетки, но он излюбленный няней, катается на самокате по центру. Мы этого действительно боялись",

- пояснила она, почему в центре не сразу привлекли к делу органы опеки и не начинали судебное разбирательство раньше.

Как развивались события

Принимая во внимание сложность ситуации, в 2019 году к делу подключились органы опеки, подавшие иск с просьбой ограничить родителей девочки в правах.

Судебных заседания было два, ни на одном родители не появились, были лишь адвокаты обоих.

На первом заседании, 29 января, они утверждали, что родители не были в курсе, что дело дошло до суда. Также сообщалось, что мать девочки готова предстать перед судом, но не может этого сделать по состоянию здоровья. Слушание перенесли на 5 февраля. Однако, и в этот раз появились лишь адвокаты ответчиков.

К тому же, родителей девочки теперь не могут найти ни судебные приставы, ни органы опеки и попечительства, пишет "Медуза".

Жизнь девочки в больнице