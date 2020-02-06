Стационарные фоторадары фиксируют все больше нарушений

В прошлом году стационарные фоторадары зарегистрировали 302 638 нарушений, что на 28 691 нарушение больше, чем годом ранее.

В свою очередь передвижные фоторадары в прошлом году зафиксировали 80 472 нарушения, что на 3751 меньше, чем в 2018 году.

В настоящее время на дорогах Латвии установлено 100 стационарных фоторадаров. В распоряжении Госполиции также имеется 12 передвижных фоторадаров.