Эстония: многодетным семьям могут покрыть покупку автомобилей

Об идее публично рассказал министр социальных дел Танель Кийк в рамках встречи Ассоциации малого и среднего бизнеса Эстонии (EVEA). Когда министра спросили, есть ли у правительства какие-то налоговые идеи, как помочь работающим в сельской местности мелким фирмам и людям, Кийк в том числе ответил следующее:

"Мы обсуждали, что многодетным семьям может быть оказана поддержка для покупки автомобилей, особенно в сельской местности. Те, у кого трое или более детей, зачастую обычная машина является слишком маленькой".

Позднее Кийк объяснил, что идею обсуждали еще в дни создания нынешнего правительства, хотя в коалиционный договор этот пункт не вошел. По словам министра социальных дел, зачастую большие семьи попадают в ситуацию, когда все члены семьи не помещаются в маленький автомобиль.

"В этом случае надо передвигаться на двух автомобилях или, образно говоря, оставлять некоторых членов семьи без поездки.

Каждый сегодняшний ребенок – будущий рабочий и налогоплательщик, поэтому важно, чтобы они как можно больше могли участвовать в кружках по интересам или культурных мероприятиях",

— пояснил Кийк.

Размер суммы пособия еще не определен. Также и то, сколько детей в семье должно быть, чтобы можно было получить деньги. Весьма вероятно, вся схема будет проходить через Kredex, который сейчас, например, выделяет финансовую помощь многодетным семья для ремонта и строительства.

В представлении Кийка пособие может быть направлено на проживающие в сельской местности семьи, в которых растут трое и больше детей.

"В то же время нам еще надо определить, насколько велики целевые группы и какого размера пособие нам нужно. В любом случае, при встрече с Союзом многодетных семей Эстонии выяснилось, что им нужна эта мера",

— объяснил министр.